Tavuk devi 2021’de 160 milyon TL’lik yatırım plânlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavuk devi 2021’de 160 milyon TL’lik yatırım plânlıyor

İHA

Tavuk devi 2021’de 160 milyon TL’lik yatırım plânlıyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında liralık yatırımlarına devam eden Has Tavuk A.Ş, bu sene içinde 160 milyon TL’lik yatırım ile 460 kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyor.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hissedilen korona virüs salgını şirketleri olumsuz etkiledi. Ancak, geçen yıl 180 milyon liralık yatırımla 360 kişiye istihdam sağlayan Has Tavuk A.Ş, bu yılda 160 milyon TL’lik yatırım plânıyla 460 kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyor. Uzakdoğu’dan Afrika kıt’asına kadar 30 ülkeye ihracatını sürdüren firma, 2020 yılında Türkiye’de başarılı olan işletmeler içinde ilk 500 sıralamasında 229’uncu sırada yer alıyor.
Has Tavuk’un beyaz et faaliyetlerinden sorumlu genel müdürü Şahin Aydemir, pandemi sürecinde zorlanmalar olsa da kendilerinin yeni pazarlar aradığını ifade ederek, “Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde ekonomiyi ayakta tutmak, insanların sağlığını ayakta tutmak kadar önemlidir. Biz Has Tavuk A.Ş olarak hem insanların sağlığı için hayvansal proteinler, sağlıklı gıdalar üreterek onların beden sağlıklarının dinç durmaları için çalışıyoruz. Diğer taraftan da ülke ekonomisi ve insanlarımızda istihdam sağlayarak bu sürece katkıda bulunuyoruz. Bu süreçte her işletmede olduğu gibi gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki ihracat çalışmalarımızda pandeminin etkilerini hep beraber yaşadık. Ama ne mutlu ki 2020 yılında Türkiye’de başarılı olan işletmeler içinde şirketimiz ilk 500 sıralamasında 229’uncu olarak ekonomiye katkı sağladığından İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından takdir edilmiş ve değer görülmüş durumdayız” dedi.
2020’de 180 milyon TL’lik yatırım
“Bununla beraber yeni istihdamlarımızla 2021’de de yatırımlara devam ediyoruz. 2020 yılında yapmış olduğumuz 180 milyon TL’lik Balıkesir, Susurluk ve Eskişehir tarafına yatırımlarla yaklaşık 360 kişinin istihdamını sağladık” diyerek sözlerini sürdüren Aydemir, “2021 senesinde 160 milyon liralık yeni yatırımlarımız olacak. Bunun yanında da yeni bir yurt dışı yatırımını gerçekleştireceğiz. Bunlarla beraber 460 kişiye yeniden istihdam sağlamış olacağız. Dediğimiz gibi biz Has Tavuk A.Ş olarak hem insanların bedensel ve ruhsal sağlığı için sağlıklı hayvansal protein üretmeye, hem de ülkemizin sağlıklı gelişmesi için ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuşacağız.
“Afrika bizim için önemli bir pazar”
Korona virüs salgınında özellikle 2020 yılının çok hassas bir süreç olduğunu sözlerine ekleyen Aydemir, “Çünkü bütün ülkeler bilhassa iç kaynaklarını daha ekonomik kullanmak için kısıtlamalar getirmeye çalıştılar. Bazı ülkelerde korumacılık tedbirleri kapsamında sınırlar kapatıldı veya ihracatın önüne engeller koyuldu. Ama buna rağmen bizim üretim alanımız gıda olduğu için her ülkeye ürünlerimizi ihraç etmeye çalıştık. Şu âan için dünyada 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle 2020 yılında kapanan sınır kapılarından dolayı ülkeler ve yeni hedefler geliştirmek zorunda kaldık. Afrika bizim için önemli bir pazar hâline geldi. Yeni pazarlara girdik. Japonya’dan Afrika’ya kadar geniş bir yelpazede ihracatımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer’e güneş enerjisi santrali... Üretilecek enerji, belediye hizmet binalarının ihtiyacının yüzde 75’ini karşılayacak
YEREL HABERLER Nilüfer’e güneş enerjisi santrali... Üretilecek ...
Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur ...
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Bursa'da plastik atık fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu
YEREL HABERLER Bursa'da plastik atık fabrikasında çıkan yangın, ...
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Bursa'da, 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet yayaya çarptı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da, 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet ...
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 4 kişi yaralandı
Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında
YEREL HABERLER Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş ...
Büyükorhan Devlet Hastanesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Büyükorhan Devlet Hastanesi hizmete girdi
Bursaspor Yönetim Kurulu, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor Yönetim Kurulu, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ...
Müsilaj seferberliği başladı
YEREL HABERLER Müsilaj seferberliği başladı
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
YEREL HABERLER Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursaspor'da yeni yönetim futbolcu ve teknik heyetin alacaklarını ödedi
YEREL HABERLER Bursaspor'da yeni yönetim futbolcu ve teknik heyetin ...
Marmara’yı tehdit eden müsilajın boyutunu görüntüleyen doktor o anları anlattı Marinayı kaplayan müsilajı görüntüleyen Dr. Altay, “Aracımı park ederken betonla kaplanmış olduğunu düşündüm” dedi
YEREL HABERLER Marmara’yı tehdit eden müsilajın boyutunu ...
Bursaspor’un yeni yönetimi ilk icraatını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni yönetimi ilk icraatını ...
Tarım arazisi kaçak yapılardan temizlendi
YEREL HABERLER Tarım arazisi kaçak yapılardan temizlendi
Emine Erdoğan’dan Dündar’a ‘vakıf insan’ ödülü Erdoğan: “Dünya merhametle kurtulacak”
YEREL HABERLER Emine Erdoğan’dan Dündar’a ‘vakıf insan’ ...
Başkan Yılmaz’dan Yeşil’de inceleme
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan Yeşil’de inceleme
İznik Devlet Hastanesi’nde nöbet krizi
YEREL HABERLER İznik Devlet Hastanesi’nde nöbet krizi
Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
YEREL HABERLER Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
Özdilek Holding yatırımlarında hız kesmiyor Özdilek yeni departman mağazasını Sakarya’da açtı
YEREL HABERLER Özdilek Holding yatırımlarında hız kesmiyor Özdilek ...
Bursaspor’un yeni yönetimi Yazıcı’nın kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni yönetimi Yazıcı’nın kabrini ziyaret ...
Bursa’nın en büyük TOKİ projesi İnegöl’de yükseliyor
YEREL HABERLER Bursa’nın en büyük TOKİ projesi İnegöl’de yükseliyor
Bursaspor’da görüşülecek ilk isim Onur Atasayar
YEREL HABERLER Bursaspor’da görüşülecek ilk isim Onur Atasayar