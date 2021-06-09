Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı

DHA

Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı


Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, çantasında taşıdığı baltayla motosikletin bağlı olduğu zinciri kırmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasını görünce kaçtı. Motosikletin sahibi Ünal Geniş, "Bu insan sırtında baltayla dolaşıyor, insanların canına da kastedebilir" dedi.
Olay, pazartesi günü saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi´ndeki bir sitede gerçekleşti. İşe gitmek için sabah evinden çıkan Ünal Geniş, bir hafta önce 80 bin TL´ye aldığı motosikletinin yan yattığını gördü. Şüphelenen Ünal Geniş, sitenin altındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Ünal Geniş, görüntülerde bir kişinin, önce çevreyi kontrol ettiğini, ardından da bağlı olduğu zinciri kesebilmek için motosikleti yan yatırdığını gördü. Ardından sırt çantasından balta çıkarıp zinciri kırmaya çalıştı. Bu sırada sitenin altındaki iş yerinin güvenlik kameralarını fark eden şüpheli, motosikleti bırakıp uzaklaştı.
`MOTOSİKLETİ BİR HAFTA ÖNCE ALMIŞTIM´
Görüntüleri izledikten sonra polise ihbarda bulunan Ünal Geniş, motosikletini de bir arkadaşının kapalı otoparkına çekti. Yaşananları anlatan Ünal Geniş, "İşe giderken sabah kapıyı açtığımda motorumun yatık şekilde durduğunu fark ettim. Bundan şüphelendim ve arkadaşımın iş yerindeki güvenlik kamerasını izlemek istedim. İzin verdi ve beraber kameralara baktık. Olanları görünce şoke olduk. Genç biri, net belli oluyor kamerada, geliyor buraları kontrol ediyor. Sonra sırt çantasından balta çıkarıyor. Motosikleti yatırmış zinciri rahat bir şekilde keseyim diye vurmaya başlıyor. Zincir sağlam olduğu için kıramıyor sonra sağına soluna bakıyor ve çıkıyor. Sonra bir şeyden tekrar geri dönüyor bir kere daha zinciri kesmeye çalışıyor ve etrafı kontrol ediyor. Bu sefer kameraları fark edince hızlıca uzaklaşıyor. Bu insan sırtında baltayla dolaşıyor. Bu binada yaşlı insanlar da yaşıyor, sabah namazlarına gidiyorlar. Karşılaşsa o baltayla insanların canına da kastedebilir" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-06-09 10:22:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki şehri bir birine bağlayan manzara göreni hayran bırakıyor
YEREL HABERLER İki şehri bir birine bağlayan manzara göreni hayran ...
Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini cebine soktu Ayakkabı hırsızı sitenin güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer ...
Dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı
Tavuk devi 2021’de 160 milyon TL’lik yatırım plânlıyor
YEREL HABERLER Tavuk devi 2021’de 160 milyon TL’lik yatırım ...
Nilüfer’e güneş enerjisi santrali... Üretilecek enerji, belediye hizmet binalarının ihtiyacının yüzde 75’ini karşılayacak
YEREL HABERLER Nilüfer’e güneş enerjisi santrali... Üretilecek ...
Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur ...
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Bursa'da plastik atık fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu
YEREL HABERLER Bursa'da plastik atık fabrikasında çıkan yangın, ...
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Bursa'da, 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet yayaya çarptı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da, 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet ...
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 4 kişi yaralandı
Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında
YEREL HABERLER Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş ...
Büyükorhan Devlet Hastanesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Büyükorhan Devlet Hastanesi hizmete girdi
Bursaspor Yönetim Kurulu, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor Yönetim Kurulu, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ...
Müsilaj seferberliği başladı
YEREL HABERLER Müsilaj seferberliği başladı
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
YEREL HABERLER Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursaspor'da yeni yönetim futbolcu ve teknik heyetin alacaklarını ödedi
YEREL HABERLER Bursaspor'da yeni yönetim futbolcu ve teknik heyetin ...
Marmara’yı tehdit eden müsilajın boyutunu görüntüleyen doktor o anları anlattı Marinayı kaplayan müsilajı görüntüleyen Dr. Altay, “Aracımı park ederken betonla kaplanmış olduğunu düşündüm” dedi
YEREL HABERLER Marmara’yı tehdit eden müsilajın boyutunu ...
Bursaspor’un yeni yönetimi ilk icraatını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni yönetimi ilk icraatını ...
Tarım arazisi kaçak yapılardan temizlendi
YEREL HABERLER Tarım arazisi kaçak yapılardan temizlendi
Emine Erdoğan’dan Dündar’a ‘vakıf insan’ ödülü Erdoğan: “Dünya merhametle kurtulacak”
YEREL HABERLER Emine Erdoğan’dan Dündar’a ‘vakıf insan’ ...
Başkan Yılmaz’dan Yeşil’de inceleme
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan Yeşil’de inceleme
İznik Devlet Hastanesi’nde nöbet krizi
YEREL HABERLER İznik Devlet Hastanesi’nde nöbet krizi
Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
YEREL HABERLER Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği