Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulu (Y\u00d6K) Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan hayata ge\u00e7irilen \u201c11. Kalk\u0131nma Plan\u0131nda Yer Alan Ara\u015ft\u0131rma \u00dcniversitelerinin Yetkinliklerine G\u00f6re \u00d6ncelikli Sekt\u00f6rlerle E\u015fle\u015ftirilmesi\u201d projesi, d\u00fczenlenen toplant\u0131 ile kamuoyuna tan\u0131t\u0131ld\u0131. Aday Ara\u015ft\u0131rma \u00dcniversitesi stat\u00fcs\u00fcnde yer alan Bursa Uluda\u011f \u00dcniversitesi i\u00e7in \u00f6ncelikli sekt\u00f6rler olarak G\u0131da Arz\u0131 G\u00fcvenli\u011fi ve Otomotiv alanlar\u0131 belirlendi. Y\u00d6K Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. M. A. Yekta Sara\u00e7, Y\u00d6K\u2019\u00fcn \u201cAra\u015ft\u0131rma Odakl\u0131 \u0130htisasla\u015fma Projesi\u201d kapsam\u0131nda yer alan \u201cAra\u015ft\u0131rma ve Aday Ara\u015ft\u0131rma \u00dcniversitelerinin\u201d rekt\u00f6rleri ile \u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi\u2019nin ev sahipli\u011finde d\u00fczenlenen toplant\u0131da bir araya geldi. 11.Kalk\u0131nma Plan\u0131nda yer alan \u201cAra\u015ft\u0131rma \u00fcniversiteleri yetkinlikleri dikkate al\u0131narak \u00f6ncelikli sekt\u00f6rlerle e\u015fle\u015ftirilecek, belirlenen hedeflere ula\u015fmak i\u00e7in olu\u015fturulan projelere dayal\u0131 i\u015f modelleri uygulamaya konulacak ve bu i\u015fbirlikleri desteklenecektir\u201d h\u00fckm\u00fc kapsam\u0131nda yap\u0131lan e\u015fle\u015ftirmeler \u00f6ncesinde Y\u00d6K taraf\u0131ndan \u00fcniversitelerin sekt\u00f6r ve alan tercihleri al\u0131nd\u0131. \u00dcniversitelerden tercihleri al\u0131nd\u0131ktan sonra alan e\u015fle\u015ftirmeleri yap\u0131l\u0131rken her bir rekt\u00f6rle ayr\u0131 ayr\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclerek \u00fcniversitelerin tercihleriyle yetkinlikleri bulu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131. Bu s\u00fcre\u00e7te T\u00dcB\u0130TAK taraf\u0131ndan \u201c\u00dcniversitelerin Alan Baz\u0131nda Yetkinlik Analizi\u201d de de\u011ferlendirilerek e\u015fle\u015ftirmeler ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Kalk\u0131nma Plan\u0131nda yer alan t\u00fcm sekt\u00f6rler ve alt alanlar bir veya birden fazla \u00fcniversite ile e\u015fle\u015ftirildi. Projede 16 \u00fcniversiteye yer verildi Yeni Y\u00d6K\u2019\u00fcn Ara\u015ft\u0131rma Odakl\u0131 \u0130htisasla\u015fma Projesi kapsam\u0131nda \u201cAnkara, Bo\u011fazi\u00e7i, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, \u0130stanbul Teknik, \u0130stanbul, \u0130stanbul \u00dcniversitesi Cerrahpa\u015fa, Orta Do\u011fu Teknik ile \u0130zmir Y\u00fcksek Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fc Ara\u015ft\u0131rma \u00dcniversitesi , Bursa Uluda\u011f, \u00c7ukurova, Ege, Sel\u00e7uk ve Y\u0131ld\u0131z Teknik \u00dcniversiteleri ise Aday Ara\u015ft\u0131rma \u00dcniversitesi olarak belirlenmi\u015fti. A\u00e7\u0131klanan projede t\u00fcm \u00fcniversiteler i\u00e7in \u00f6ncelikli sekt\u00f6rler tespit edildi ve alanlar konusunda e\u015fle\u015ftirmeler yap\u0131ld\u0131. \u00d6ncelik g\u0131da arz\u0131 g\u00fcvenli\u011fi ve otomotiv \u0130T\u00dc ev sahipli\u011finde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131da BU\u00dc Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Ahmet Saim K\u0131lavuz da haz\u0131r bulundu. T\u00dcB\u0130TAK ve Y\u00d6K Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yetkilileriyle \u00f6ncesinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131da bu alanlar i\u00e7in g\u00f6n\u00fcll\u00fc olduklar\u0131n\u0131 ilettiklerini aktaran Rekt\u00f6r Prof. Dr. Ahmet Saim K\u0131lavuz; \u201c\u00dcniversite olarak \u00f6ncelikli sekt\u00f6r talebimizi G\u0131da Arz\u0131 G\u00fcvenli\u011fi ve Otomotiv alanlar\u0131nda kullanmak istedik. Y\u00d6K Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve T\u00dcB\u0130TAK yetkilileri ile bu konular\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeden \u00f6nce \u00dcniversitemiz b\u00fcnyesinde g\u00f6rev yapan akademisyenlerimizle bu konuyu isti\u015fare ettik. Yetkinliklerimizi, donan\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131, g\u00fc\u00e7l\u00fc ve zay\u0131f yanlar\u0131m\u0131z\u0131 belirledik. Bu do\u011frultuda neler yapabilece\u011fimiz konusunda fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulunduk. G\u0131da arz\u0131 g\u00fcvenli\u011fi konusunda uzun y\u0131llardan gelen bir bilgi birikimimiz var. Bu alanda \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalara imza att\u0131k. Bundan sonra da ayn\u0131 hassasiyetle \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yoruz. \u00d6te yandan otomotiv konusunda da ciddi bir donan\u0131ma sahibiz. T\u00fcrkiye\u2019nin en iyi Otomotiv M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019ne ve bu b\u00f6l\u00fcmde g\u00f6rev yapan akademisyenlerine sahibiz. Bu bilgi birikiminin yan\u0131 s\u0131ra yerli otomobil fabrikam\u0131z da zaten hali haz\u0131rda Bursa\u2019da kuruluyor. Bizim i\u00e7in \u00f6nemli bir avantaj olaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. Al\u0131nan yeni kararlar\u0131n; T\u00fcrkiye\u2019ye, \u00fcniversitemize, sekt\u00f6rlerimize ve akademik camiam\u0131za hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.