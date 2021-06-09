Bursaspor yönetimi sınırı 10 milyon TL olarak belirledi

Bursaspor’un yeni yönetimi, transfer teklifi alan ve gitmek isteyen futbolcularını 10 milyon TL bonservis bedelinin altında satmayacağı öğrenildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da gözler transfere çevrildi. Transfer tahtasını kaldırmak için yoğun çaba sarf eden Emin AdanurHayrettin Gülgüler yönetimi, öncelikli olarak iskelet kadroyu yeni sezonda da tutmak istiyor. Sözleşmesi biten futbolcularla görüştükten sonra, birçok takımın transfer listesinde bulunan oyuncularıyla da masaya oturacak olan Bursaspor yönetimi, kadrosunda yer alan her hangi bir isim için gelebilecek 10 milyon TL’nin altında olan hiçbir teklifi kabul etmeyecek. Öncelikli olarak kadrosunda tutmak istediği Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör gibi oyuncular ile ilgili de bonservis bedeli belirlemeye çalışan yeşilbeyazlı yönetimin gelebilecek transfer teklifinde kapıyı 3 milyon Euro’dan açması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.