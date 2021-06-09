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(Özel) Müsilajların arasında can pazarı Müsilajla kaplı Marmara denizinde nefes kesen anlar Tekneden düşüp müsilajların arasında boğulmak üzere olan adamı Sahil Güvenlik kurtardı Profesyonel askerler sahil güvenlik botundan kayalıklara doğru kendi kendine tam yol ilerleyen balıkçı teknesine böyle atladı Pervanesi müsilaja takılan tekneden denize düşen kaptana, Sahil Güvenlik ekiplerinden nefes kesen kurtarma operasyonu

İHA

(Özel) Müsilajların arasında can pazarı Müsilajla kaplı Marmara denizinde nefes kesen anlar Tekneden düşüp müsilajların arasında boğulmak üzere olan adamı Sahil Güvenlik kurtardı Profesyonel askerler sahil güvenlik botundan kayalıklara doğru kendi kendine tam yol ilerleyen balıkçı teknesine böyle atladı Pervanesi müsilaja takılan tekneden denize düşen kaptana, Sahil Güvenlik ekiplerinden nefes kesen kurtarma operasyonu

Musilaj istilasındaki Marmara Denizinde teknesinden düşen kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Müsilajların arasında boğulma tehlikesi geçiren kaptan Sahil Güvenlik botuna çekilip güverteye alındı. Kaptanı denize düştükten sonra kendi kendine seyreden 8 metrelik tekneyi de kayalıklara çarpmak üzereyken büyük bir cesaret örneği sergileyin sahip güvenlik botundan seyir halindeki tekneye atlayan profesyonel askerler son anda durdurdu. Nefes kesen o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe ile Kumyaka mevkii açıklarında yaşandı. Kendisine ait 8 metre boyundaki Kürşatbey isimli teknesi ile Kumyaka iskelesinden denize açılan 47 yaşındaki evli 2 çocuk babası Kerem A. bir süre seyrettikten sonra Yıldıztepe açıklarına geldiğinde müsilaj tabakasından geçen teknesinin pervanesi müsilaja takıldı. Pervaneye bakmak için demir çubukla uzandığı sırada tabakadan kurtulan tekne yol alınca dengesini kaybeden Kerem A. Marmara’nın müsilaj istilasındaki sularına düştü.
Sahil Güvenlik’ten filmleri aratmayacak operasyon
Müsilaj tabakasının ortasında ölüm kalım savaşı veren Kerem A. ile kaptanı olmadan seyreden tekneyi gören kıyıdaki vatandaşlar Alo 158 ihbar hattını arayarak haber verdi.
Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı harekat merkezine 158 tarafından iletilen bir tekneden vatandaşın düştüğü ve teknenin kendi başına sürüklendiği ihbarı sonrası bölgeye Marmara Grup Komutanlığına bağlı TCSG25 botu gönderildi. Olayın yaşandığı sırada Gemlik Körfezinde bir başka görevde olan TCSG 25 botu kısa sürede tekenin sürüklendiği bölgeye geldi.
Ekipler tarafından ilk olarak teknenin 150 metre yakınında denize düşen Kerem A. musilajların arasında tespit edilerek bot üzerine alınarak kurtarıldı. Daha sonra geri yolda takılı kalan ve başıboş ilerleyen tekneye ustaca yanaşan Sahil Güvenlik botu üzerinden görevli bir personel atlayarak tekneyi kontrol altına almayı başardı.
Tekne, kontrol altına alan personel tarafından, denizde fazla kalmadan kurtarılan Kerem A. ise TCSG25 botu tarafından Arnavutköy Mudanya yat limanına getirildi. Hayati tehlikesi olmayan Kerem A.’ya teknesi marinada teslim edildi. Kerem A.’nın teknede tek başına olduğu sırada pervanenin müsilaja takılıp durduğu, pervaneye bakmak isterken teknenin hareket etmesi sonrası denize düştüğü, tekneye çıkmak istese de tekne üzerinde yol olmasından dolayı tekneye çıkmayı başaramadığı ve sahildeki vatandaşlar tarafından farkedildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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