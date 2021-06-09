Son 10 yılda transferlerde en yüksek kar payı sağlayan takım Bursaspor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Altyapısıyla Türk futbolunda ön plana çıkan Bursaspor, yetiştirdiği birçok genç yetenek ile de ismini Avrupa´da da duyurdu. Geçtiğimiz sezon da, altyapı ağırlıklı bir kadro ile mücadele vererek, beğeni toplayan kulüp, son 10 yılda ise transferlerde gelirlerini ve kar payını yükseltti.
Özellikle 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında önemli gelirler elde eden Bursaspor, buna karşın son yıllarda ise gelir elde etmekte zorlandı. Süper Lig´i şampiyon olarak tamamlamasının ardından, sonraki 5 yılda mevcut kadrosuna altyapısından değerli isimleri katıp, yetiştiren kulüp; Transfermarkt verilerine göre son 10 yıllık süreçte 64 milyon 430 bin Euro gelir elde etti. Bunların 35 milyon 480 bin Euro´sunu da transfer harcamalarında kullanan Bursaspor´un transferlerden kar payı ise 28 milyon 950 bin Euro oldu.
BİR SEZONDA 23 MİLYON 430 BİN EURO GELİR ELDE ETTİ
Dönemsel bazda Bursaspor´un transferlerden en fazla gelir elde ettiği sezon olarak 2015/16 sezonu dikkat çekti. Söz konusu sezonda Cedric Bakambu, Ozan Tufan ve Enes Ünal gibi isimlerin, başka ekiplere transfer olmasıyla kasaya 23 milyon 430 bin Euro girdi. Yine bu dönem, Bursaspor´un transferde en fazla kar payı sağladığı dönem olurken; 15 milyon 820 bin Euro´luk kar payına ulaşıldı. Ertesi sezon da 8 milyon 120 bin Euro´luk kar payıyla Bursa kulübü, ciddi gelirler elde etti.
3 SEZONDA EKSİYE DÜŞTÜ
Ancak, son yıllarda sportif başarısızlığın etkisiyle gelirlerde de düşüş yaşandı. Geçtiğimiz sezon transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Bursaspor´un; 2019/20 sezonundaki kar payı 3 milyon 720 bin Euro, 2018/19 sezonunda ise 6 milyon 450 bin Euro oldu. 10 yıllık süreçte kulüp, 3 dönem de transfer gelirleri ve giderlerinde zarar etti. Buna göre; 2011/12 sezonunda 2 milyon 600 bin Euro, 2014/15 sezonunda 1 milyon 930 bin Euro ve 2017/18 sezonunda da 4 milyon 440 bin Euro, transferlerde eksiye geçildi.
TFF 1´İNCİ LİG'DEKİ EKİPLER ARASINDA İLK SIRADA
Geçtiğimiz sezon TFF 1´inci Lig´de yer alan ekipler baz alındığında; tüm takımların son 10 yıllık transfer gelirleri, giderleri çıkarıldığında toplamda 89 milyon 630 bin Euro´luk kar payı oldu. Bursaspor bu noktada 28 milyon 950 bin Euro´luk kar payıyla zirvede yer aldı. Bursa kulübünü, son yıllarda gerçekleştirdiği oyuncu satışları ve altyapısına verdiği değerle öne çıkan Altınordu, 23 milyon 370 bin Euro ile takip etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-06-09 12:37:12
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