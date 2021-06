BTSO ve Turkish Cargo’dan hava kargoda iş birliği

Yenişehir Havalimanı’nı hava kargo merkezi hâline getirmek üzere çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Turkish Cargo ile önemli bir iş birliğine imza attı. BTSO’nun iştirâki Lojistik A.Ş. ve Türk Hava Yolları’nın lojistik markası Turkish Cargo arasında yapılan anlaşma ile Bursalı şirketler dış ticaret operasyonlarını çok daha kolay ve uygun maliyetlerle Yenişehir Havalimanı’nda gerçekleştirebilecek.

Yaklaşık 20 yıldan bu yana atıl vaziyette bulunan Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini 2019 yılında yeniden iş dünyasının hizmetine sunan BTSO, üyelerinin lojistik işlemlerini kolaylaştıracak çok önemli bir iş birliğine imza attı. Dünyadaki en büyük 5 hava kargo taşımacılık şirketi arasında yer alan Turkish Cargo, yapılan anlaşma kapsamında BTSO Lojistik A.Ş. iş birliğiyle ilk etapta Yenişehir Havalimanı’nda gümrüklü kargo kabûlüne başlayacak. Talebin sürekli ve yüksek olması durumunda Yenişehir’den direkt uçuşlar da gerçekleştirilecek.

Bursalı firmalara hız ve maliyet avantajı sağlayacak iş birliğinin detayları 1889 Bursa&Double F Restoran’da düzenlenen toplantıda IATA yetkili hava kargo acenteleri ile paylaşıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin sanayi başkenti olan Bursa’nın 26 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ sözünün artık bir iddiadan öte hakikat hâline geldiğini ifade eden Başkan Burkay, “Güçlü üretim ekonomisi, sektör ve pazar çeşitliliği ile global bir oyuncu kimliği taşıyan Bursa’nın sektörünün en önemli global oyuncusu olan Turkish Cargo ile stratejik işbirliği yapması gerekiyordu. Dünyada zorlaşan rekabet şartları, iş birliklerinin önemini artırdı. Mevcut rekabet ortamında ancak organizasyonel yapınızla, verimliliğinizi artırarak ön plana çıkabilirsiniz. Lojistik de verimliliği artıracak en önemli konuların başında geliyor” dedi.

Bursa’da ihracatın yüzde 78’inin karayolu ile gerçekleştiğinin bilgisini veren Başkan Burkay, “Toplum ve tüketim kültürleri hızla değişiyor. Önceden tekstil sektöründe yılda 23 koleksiyon hazırlanırken artık 15 günde bir rafların yenilenmesi bekleniyor. Yine otomotiv firmalarımız ‘tam zamanında’ (just in time) dediğimiz sistemi kullanıyor. Hava kargo değişen tüketim kültürüne uyum sağlamak için çok önemli. Bu yüzden Yenişehir Havalimanı’nı aktif hale getirmeliyiz. Bursa’nın dünyadaki söz sahibi şehirler arasında kalmasının tek yolu lojistikte yaşanan problemleri çözmek. BTSO olarak bu doğrultuda Turkish Cargo işbirliğinde stratejik bir adım atıyoruz. Bu çalışma ile hem ihracat hem de ithalatta İstanbul’un yoğunluğundan kurtulmuş olacağız. Firmalarımız için çok büyük bir fırsat bu. Hava kargonun kentimizde gelişimi açısından bugün tarihi bir gün.” diye konuştu.

BTSO Lojistik AŞ bünyesinde tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Burkay, toplantıya katılan acentelerden de destek istedi. Acente temsilcilerine seslenen Başkan Burkay, “Sizler Bursa’nın yükünü alıp İstanbul’a götürüyorsunuz. Biz BTSO olarak sizin ihtiyacınız neyse sağlayacağız. Yükleri Yenişehir’e getirdiğinizde gümrükleme yapacağız ve 3 saat içerisinde 127 ülkeye uçuş yapan Turkish Cargo’ya teslim edeceğiz. İthal yükler için de aynı işlemleri yapacağız. Merkezimizin değil şehrimizin kazanmasını amaçlıyoruz. Bu yüzden üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Bölgedeki yatırımlara ve ekonomik gelişime baktığımızda zaten 510 sene sonra Yenişehir’in hava kargo merkezi olması kaçınılmaz. Bizim derdimizi bunu öne çekebilmek. Bu doğrultuda işbirliğiniz çok önemli.” ifadelerini kullandı.

127 ülkede 329 havalimanına ürünler gönderilecek

Turkish Cargo Pazarlama Başkanı Fatih Cığal, Bursa’nın Türkiye sanayisi ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu, kentin ekonomik kapasitesi ile Turkish Cargo için de önemli bir hizmet noktası olacağını söyledi. Bursa ve İstanbul arasındaki yakınlığın Yenişehir Havalimanı’nda ilave uçuş operasyonları sağlamayı zorlaştırdığını ifade eden Cığal, “Dünyanın birçok metropolünde Bursaİstanbul mesafesi aynı şehrin merkezi ile havalimanı arasındaki mesafedir. Ancak Bursa yakın gelecekte servislerin ve uçuşların zenginleştirilmesi için yeterli altyapı, kaynak ve potansiyele sahip. Turkish Cargo olarak ilk etapta Yenişehir’den ürünleri gümrüklü olarak alacağız. BTSO işbirliği ile İstanbul'a bizim merkezimize getireceğiz. Buradan da dünyanın 127 ülkesindeki 329 havalimanına ürünlerin gönderimini sağlayacağız. Talebin yüksek olması, her saat diliminde yaptığımız uçuşlara kolayca bağlantı imkanı sağlayacak. İnşallah sürecin devamında Yenişehir’de bu çalışmaları uçuş operasyonları ile taçlandıracağımız bir noktaya getirmiş olacağız” dedi.

Turkish Cargo Satış Pazarlama Müdürü Anıl Fuat Ocak ise Bursa’nın sanayinin gözbebeği olduğunu belirterek, “Bursa’da çok sayıda büyük müşterimiz var. Halihazırda İstanbul’a gönderilen ürünler artık direkt Yenişehir’e gelerek BTSO Lojistik AŞ ile gönderilecek. Firmalarımızın destekleriyle burayı hareketlendireceğiz. İlerleyen günlerde uçak da kaldırmak istiyoruz. Yeteri kadar kargo gelirse direkt uçuşlar başlayabilir. Daha önce yapıldı. İnşallah Yenişehir’de hava kargoyu ileriye taşıyacağız.” diye konuştu.

Toplantıya katılan lojistik sektörü temsilcileri de Yenişehir’e talebin artmasına ilişkin her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

