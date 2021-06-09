BTSO ve Turkish Cargo’dan hava kargoda iş birliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO ve Turkish Cargo’dan hava kargoda iş birliği

İHA

BTSO ve Turkish Cargo’dan hava kargoda iş birliği

Yenişehir Havalimanı’nı hava kargo merkezi hâline getirmek üzere çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Turkish Cargo ile önemli bir iş birliğine imza attı. BTSO’nun iştirâki Lojistik A.Ş. ve Türk Hava Yolları’nın lojistik markası Turkish Cargo arasında yapılan anlaşma ile Bursalı şirketler dış ticaret operasyonlarını çok daha kolay ve uygun maliyetlerle Yenişehir Havalimanı’nda gerçekleştirebilecek.
Yaklaşık 20 yıldan bu yana atıl vaziyette bulunan Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini 2019 yılında yeniden iş dünyasının hizmetine sunan BTSO, üyelerinin lojistik işlemlerini kolaylaştıracak çok önemli bir iş birliğine imza attı. Dünyadaki en büyük 5 hava kargo taşımacılık şirketi arasında yer alan Turkish Cargo, yapılan anlaşma kapsamında BTSO Lojistik A.Ş. iş birliğiyle ilk etapta Yenişehir Havalimanı’nda gümrüklü kargo kabûlüne başlayacak. Talebin sürekli ve yüksek olması durumunda Yenişehir’den direkt uçuşlar da gerçekleştirilecek.
Bursalı firmalara hız ve maliyet avantajı sağlayacak iş birliğinin detayları 1889 Bursa&Double F Restoran’da düzenlenen toplantıda IATA yetkili hava kargo acenteleri ile paylaşıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin sanayi başkenti olan Bursa’nın 26 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ sözünün artık bir iddiadan öte hakikat hâline geldiğini ifade eden Başkan Burkay, “Güçlü üretim ekonomisi, sektör ve pazar çeşitliliği ile global bir oyuncu kimliği taşıyan Bursa’nın sektörünün en önemli global oyuncusu olan Turkish Cargo ile stratejik işbirliği yapması gerekiyordu. Dünyada zorlaşan rekabet şartları, iş birliklerinin önemini artırdı. Mevcut rekabet ortamında ancak organizasyonel yapınızla, verimliliğinizi artırarak ön plana çıkabilirsiniz. Lojistik de verimliliği artıracak en önemli konuların başında geliyor” dedi.
Bursa’da ihracatın yüzde 78’inin karayolu ile gerçekleştiğinin bilgisini veren Başkan Burkay, “Toplum ve tüketim kültürleri hızla değişiyor. Önceden tekstil sektöründe yılda 23 koleksiyon hazırlanırken artık 15 günde bir rafların yenilenmesi bekleniyor. Yine otomotiv firmalarımız ‘tam zamanında’ (just in time) dediğimiz sistemi kullanıyor. Hava kargo değişen tüketim kültürüne uyum sağlamak için çok önemli. Bu yüzden Yenişehir Havalimanı’nı aktif hale getirmeliyiz. Bursa’nın dünyadaki söz sahibi şehirler arasında kalmasının tek yolu lojistikte yaşanan problemleri çözmek. BTSO olarak bu doğrultuda Turkish Cargo işbirliğinde stratejik bir adım atıyoruz. Bu çalışma ile hem ihracat hem de ithalatta İstanbul’un yoğunluğundan kurtulmuş olacağız. Firmalarımız için çok büyük bir fırsat bu. Hava kargonun kentimizde gelişimi açısından bugün tarihi bir gün.” diye konuştu.
BTSO Lojistik AŞ bünyesinde tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Burkay, toplantıya katılan acentelerden de destek istedi. Acente temsilcilerine seslenen Başkan Burkay, “Sizler Bursa’nın yükünü alıp İstanbul’a götürüyorsunuz. Biz BTSO olarak sizin ihtiyacınız neyse sağlayacağız. Yükleri Yenişehir’e getirdiğinizde gümrükleme yapacağız ve 3 saat içerisinde 127 ülkeye uçuş yapan Turkish Cargo’ya teslim edeceğiz. İthal yükler için de aynı işlemleri yapacağız. Merkezimizin değil şehrimizin kazanmasını amaçlıyoruz. Bu yüzden üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Bölgedeki yatırımlara ve ekonomik gelişime baktığımızda zaten 510 sene sonra Yenişehir’in hava kargo merkezi olması kaçınılmaz. Bizim derdimizi bunu öne çekebilmek. Bu doğrultuda işbirliğiniz çok önemli.” ifadelerini kullandı.
127 ülkede 329 havalimanına ürünler gönderilecek
Turkish Cargo Pazarlama Başkanı Fatih Cığal, Bursa’nın Türkiye sanayisi ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu, kentin ekonomik kapasitesi ile Turkish Cargo için de önemli bir hizmet noktası olacağını söyledi. Bursa ve İstanbul arasındaki yakınlığın Yenişehir Havalimanı’nda ilave uçuş operasyonları sağlamayı zorlaştırdığını ifade eden Cığal, “Dünyanın birçok metropolünde Bursaİstanbul mesafesi aynı şehrin merkezi ile havalimanı arasındaki mesafedir. Ancak Bursa yakın gelecekte servislerin ve uçuşların zenginleştirilmesi için yeterli altyapı, kaynak ve potansiyele sahip. Turkish Cargo olarak ilk etapta Yenişehir’den ürünleri gümrüklü olarak alacağız. BTSO işbirliği ile İstanbul'a bizim merkezimize getireceğiz. Buradan da dünyanın 127 ülkesindeki 329 havalimanına ürünlerin gönderimini sağlayacağız. Talebin yüksek olması, her saat diliminde yaptığımız uçuşlara kolayca bağlantı imkanı sağlayacak. İnşallah sürecin devamında Yenişehir’de bu çalışmaları uçuş operasyonları ile taçlandıracağımız bir noktaya getirmiş olacağız” dedi.
Turkish Cargo Satış Pazarlama Müdürü Anıl Fuat Ocak ise Bursa’nın sanayinin gözbebeği olduğunu belirterek, “Bursa’da çok sayıda büyük müşterimiz var. Halihazırda İstanbul’a gönderilen ürünler artık direkt Yenişehir’e gelerek BTSO Lojistik AŞ ile gönderilecek. Firmalarımızın destekleriyle burayı hareketlendireceğiz. İlerleyen günlerde uçak da kaldırmak istiyoruz. Yeteri kadar kargo gelirse direkt uçuşlar başlayabilir. Daha önce yapıldı. İnşallah Yenişehir’de hava kargoyu ileriye taşıyacağız.” diye konuştu.
Toplantıya katılan lojistik sektörü temsilcileri de Yenişehir’e talebin artmasına ilişkin her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Son 10 yılda transferlerde en yüksek kar payı sağlayan takım Bursaspor
YEREL HABERLER Son 10 yılda transferlerde en yüksek kar payı ...
(Özel) Müsilajların arasında can pazarı Müsilajla kaplı Marmara denizinde nefes kesen anlar Tekneden düşüp müsilajların arasında boğulmak üzere olan adamı Sahil Güvenlik kurtardı Profesyonel askerler sahil güvenlik botundan kayalıklara doğru kendi kendine tam yol ilerleyen balıkçı teknesine böyle atladı Pervanesi müsilaja takılan tekneden denize düşen kaptana, Sahil Güvenlik ekiplerinden nefes kesen kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER (Özel) Müsilajların arasında can pazarı Müsilajla ...
Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya ...
Bursaspor yönetimi sınırı 10 milyon TL olarak belirledi
YEREL HABERLER Bursaspor yönetimi sınırı 10 milyon TL olarak ...
Bursa Erkek Lisesi 25 projeyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını açtı
YEREL HABERLER Bursa Erkek Lisesi 25 projeyle TÜBİTAK 4006 Bilim ...
Saddam'dan 24 saattir haber alınamıyor
YEREL HABERLER Saddam'dan 24 saattir haber alınamıyor
Bursa'dan üç okul araştırma projeleriyle dereceye girdi
YEREL HABERLER Bursa'dan üç okul araştırma projeleriyle dereceye ...
BUÜ’nün önceliği “gıda arzı güvenliği” ve “otomotiv”
YEREL HABERLER BUÜ’nün önceliği “gıda arzı güvenliği” ve “otomotiv”
Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini bulmak için Bursa´ya taşındı
YEREL HABERLER Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini ...
Nilüfer'de eğitim çalışmaları çalıştayda mercek altına alındı
YEREL HABERLER Nilüfer'de eğitim çalışmaları çalıştayda mercek ...
BUÜ’nün önceliği gıda arzı güvenliği ve otomotiv
YEREL HABERLER BUÜ’nün önceliği gıda arzı güvenliği ve otomotiv
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
YEREL HABERLER Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya ...
İki şehri bir birine bağlayan manzara göreni hayran bırakıyor
YEREL HABERLER İki şehri bir birine bağlayan manzara göreni hayran ...
Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini cebine soktu Ayakkabı hırsızı sitenin güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer ...
Dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı
Tavuk devi 2021’de 160 milyon TL’lik yatırım plânlıyor
YEREL HABERLER Tavuk devi 2021’de 160 milyon TL’lik yatırım ...
Nilüfer’e güneş enerjisi santrali... Üretilecek enerji, belediye hizmet binalarının ihtiyacının yüzde 75’ini karşılayacak
YEREL HABERLER Nilüfer’e güneş enerjisi santrali... Üretilecek ...
Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur ...
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Bursa'da plastik atık fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu
YEREL HABERLER Bursa'da plastik atık fabrikasında çıkan yangın, ...
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Bursa'da, 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet yayaya çarptı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da, 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet ...
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 4 kişi yaralandı
Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında
YEREL HABERLER Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş ...