Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 hırsız, çalarak sürükledikleri motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. O ânlar iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay sabah saat 05.00 sıralarında Sinanbey Mahallesinde meydana geldi. Halil A., motosikletini evinin önüne park edip evine gitti. Gece saatlerinde sokakta dolaşan 3 şüpheli, çevreyi gözetleyerek keşif yaptı. 3 hırsızdan biri motosikleti sürükleyerek götürmeye başladı. Şüpheliler arka sokakta motosikleti düz kontak yapmaya çalıştı. Başarılı olamayan hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı. O ânlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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