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Bursa’da site bahçesine giren yılan korkuttu.

Nilüfer’in Kayapa Mahallesinde bir sitenin bahçesinde 3 metre boyunda yılan yakalandı. Site sâkinleri, bahçede yeşilliklerin arasında yılan görünce panik yaşadı. 1 metre boyundaki yılanı etkisiz hâle getiren site görevlisi, site sâkinlerine derin bir nefes aldırdı.

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