Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 kişi, çalıp iterek götürdükleri motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi. Halil A.´nin evinin önüne park ettiği motosikleti, iterek götürdü. Şüpheliler, arka sokakta motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine 3 şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı.
Sabah kalktığında motosikletini arka sokakta bulan Halil A.'nın şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-06-09 13:40:05
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