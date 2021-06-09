Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 kişi, çalıp iterek götürdükleri motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi. Halil A.´nin evinin önüne park ettiği motosikleti, iterek götürdü. Şüpheliler, arka sokakta motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine 3 şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı.

Sabah kalktığında motosikletini arka sokakta bulan Halil A.'nın şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-09 13:40:05



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