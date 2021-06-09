Yangın hayvanları telef etti

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye yangın, dün saat 17.00 sıralarında Lalaşahin Mahallesi Ihlamur Dere Mevkii’nde çıktı. İçinde küçükbaş hayvanların bulunduğu Hatip Çeri’ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede ahırın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından ahırda yapılan incelemede yürek burkan manzarayla karşılaşıldı. Yangın esnasında dışarı çıkamayan 11 adet koyun telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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