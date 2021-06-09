İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da bijuteri dükkanı işleten Fatma K., kendisine ait iş yerinden 2 kadınla birlikte hırsızlık yapan A.C. (30) adlı erkeği yakalayıp polise teslim etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi İsmail Efendi Caddesi´nde meydana geldi. Bijuteri dükkanına gelen 2'si kadın, 3 kişi, toka ve gözlük gibi malzemeleri alıp cebine koydu. Durumu fark eden iş yeri sahibi Fatma K., şüphelilere müdahale etti. Kadınlar kaçarken Fatma K, A.C. adlı erkeği yakaladı. İhbar üzerine, adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri, kadın şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-09 15:11:22



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