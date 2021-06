Çevre kirliliğine dikkat çektiler

İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle açtığı sergiyle çevre kirliliğine dikkat çekti.

İnegöl Belediyesi, Uzun Sokakta “Çevre Günü Sergisi” açtı. Çevre kirliliği ve atıkların çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek maksadıyla yapılan serginin açılışında bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yılki Çevre Günü teması ise ekolojik restorasyon olarak belirlenmiştir. Dünyayı insanoğlu olarak her geçen gün sömürüyoruz. Dünyamızdan, yaşadığımız alandan her gün parça parça, lime lime alıyoruz. Bunlar bize her gün heyelan olarak, su kirliliği olarak, hava kirliliği olarak, doğal hayatın bozulması olarak geri dönmekte. İnsanoğlu olarak bir ân evvel bu farkındalığa vararak doğanın korunması, doğal hayatın korunması adına tedbir almalıyız. Bilinçlenmek zorundayız. Nitekim gelecek nesillere yaşanabilir bir Dünya bırakmak boynumuzun borcudur. Bizler geçmişten aldığımız bu mirası gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmalıyız” dedi.

Konuşmalar sonrası serginin açılışı yapılarak gezildi.

