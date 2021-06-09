Karacabey’de yeni pazar yeri projesi geleceğe hitap edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de yeni pazar yeri projesi geleceğe hitap edecek

İHA

Karacabey’de yeni pazar yeri projesi geleceğe hitap edecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerini ziyaret etti. Alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Özkan, yeni pazar yeri projesi hakkında vatandaş ve esnafla fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Özkan, ziyarette, vatandaşların ve pazar esnafının beklentilerini de dinledi. Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, “Vatandaş ve esnafımız ile selâmlaştık. Burada yeni pazar yeri projesi ile ilgili kafasında soru işareti olan esnaflarımızı da bilgilendirme imkânı bulduk. Yeni pazar yeri projemizin geleceğe hitap edebilecek, modern ve büyük bir proje olduğunu ve bunu yapmaktaki kararlığımızı ifade etmekte fayda var. Bunu da görüşmelerimizde dile getirdik. Esnafımızdan kısa bir süre fedakârlık beklediğimizi aktardık. Esnafımızdan da olumlu bir karşılık aldık. Önümüzdeki günlerde projenin sunumunu ve maketini de esnaf ve vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baygın bulunan 8 aylık hamile Özlem, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Baygın bulunan 8 aylık hamile Özlem, kurtarılamadı
Red Bull Half Court’ta ilk eleme Bursa’da
YEREL HABERLER Red Bull Half Court’ta ilk eleme Bursa’da
Başkan Aktaş Dünya Çevre Gününde çöp topladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş Dünya Çevre Gününde çöp topladı
Çevre kirliliğine dikkat çektiler
YEREL HABERLER Çevre kirliliğine dikkat çektiler
Vali Canbolat yeni belediye binası şantiyesini inceledi
YEREL HABERLER Vali Canbolat yeni belediye binası şantiyesini ...
Bursa'ya 36 milyon liralık tarım yatırımı
YEREL HABERLER Bursa'ya 36 milyon liralık tarım yatırımı
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, ...
Özel çocuklara tam zamanlı eğitim teklifi
YEREL HABERLER Özel çocuklara tam zamanlı eğitim teklifi
Yangın hayvanları telef etti
YEREL HABERLER Yangın hayvanları telef etti
Kayıp Saddam 30 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Saddam 30 saat sonra bulundu
Sigortacılardan İTSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Sigortacılardan İTSO’ya ziyaret
Gürkan: “Orhaneli’ni kalkındırmak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan: “Orhaneli’ni kalkındırmak için çalışıyoruz”
Helvalıpınar Camii’ne “Yıldırım” dokunuş
YEREL HABERLER Helvalıpınar Camii’ne “Yıldırım” dokunuş
Aktaş: “Emlâkçilik değil, kentsel dönüşüm yapacağız”
YEREL HABERLER Aktaş: “Emlâkçilik değil, kentsel dönüşüm yapacağız”
Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp ...
Bursa polisi 350 bin liralık hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı Hırsızlık ânı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa polisi 350 bin liralık hırsızlık yapan 5 kişiyi ...
Site bahçesine giren yılan korkuttu
YEREL HABERLER Site bahçesine giren yılan korkuttu
Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı
YEREL HABERLER Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı
Bilime meraklı gençler evlerinde kendi laboratuarlarını kurdu
YEREL HABERLER Bilime meraklı gençler evlerinde kendi ...
Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca ...
BTSO ve Turkish Cargo’dan hava kargoda iş birliği
YEREL HABERLER BTSO ve Turkish Cargo’dan hava kargoda iş birliği
Son 10 yılda transferlerde en yüksek kar payı sağlayan takım Bursaspor
YEREL HABERLER Son 10 yılda transferlerde en yüksek kar payı ...
(Özel) Müsilajların arasında can pazarı Müsilajla kaplı Marmara denizinde nefes kesen anlar Tekneden düşüp müsilajların arasında boğulmak üzere olan adamı Sahil Güvenlik kurtardı Profesyonel askerler sahil güvenlik botundan kayalıklara doğru kendi kendine tam yol ilerleyen balıkçı teknesine böyle atladı Pervanesi müsilaja takılan tekneden denize düşen kaptana, Sahil Güvenlik ekiplerinden nefes kesen kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER (Özel) Müsilajların arasında can pazarı Müsilajla ...
Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya ...