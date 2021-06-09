Yerel TV deposundan 350 bin liralık malzeme hırsızlığına 6 gözaltı



Derya EVREN/ BURSA, (DHA)BURSA´da yerel bir televizyon kanalının, depo olarak kullanılan binasından 350 bin lira değerinde malzeme çalan 5 şüpheli ile bunları satın alan hurdacıyı gözaltına alındı. İş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen hırsızlık olayında, şüphelilerin binaya 2 gün üst üste ve minibüsle geldiği belirlendi.

Olay, 3 ve 4 Haziran'da merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi´nde bir yerel televizyon kanalının depo olarak kullandığı eski binasında meydana geldi. Bina sahibi M.T.T., elektronik aletler ve çeşitli malzemeleri kontrol etmek için binaya gittiğinde, çok sayıda malzemenin yerinde olmadığını fark etti. M.T.T., polise ihbarda bulunup, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyip, 5 kişinin 2 gün üst üste binaya girip toplam 350 bin lira değerinde malzeme çaldığını belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerinden, şüphelilerin, daha önce de benzer suçlara karışan M.Ş., M.F., M.Ç., E.S. ve K.İ. olduğunu tespit eden polisler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinde çaldıkları malzemelerin bir kısmını 1500 lira karşılığında D.Ö. isimli hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Ekipler, D.Ö.´yü de ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. Öte yandan şüphelilerin, binaya giriş anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yapmaya minibüsle geldiği görüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-06-09 16:35:50



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