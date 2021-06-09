Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu



Derya EVREN/KELES (Bursa), (DHA)BURSA´da, evine dönmeyince ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen çiftçi Ramazan Ferik (66), aramakurtarma ekiplerince 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Keles ilçesi kırsal Kıranışıklar Mahallesi´nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen çiftçi Ramazan Ferik, dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte kendilerine ait tarlada çalıştı. Ferik, akşam saat 19.00 sıralarında eşi ve çocuğuna eve gitmelerini, kendisinin de birazdan geleceğini söyledi. Eşi ve oğlu eve giderken, Ferik ise bir süre daha tarlada çalıştı. Ailesi, Ferik´in saat 22.00´ye kadar eve gelmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri bir süre Ferik´i ev ve tarlasının çevresinde aradı. Ancak çiftçiye ulaşamadı.

Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve DASKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece saatlerinden itibaren bölgede geniş çaplı aramakurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bugün Ferik´i tarlasından 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Ferik, tedbir amaçlı Keles Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Ramazan Ferik, jandarmaya verdiği ifadesinde hava kararınca yolunu kaybettiği ve bu nedenle kaybolduğunu söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Keleş Derya EVREN

2021-06-09 19:02:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.