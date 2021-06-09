Bursaspor’dan U18 Milli Takımı’na üç oyuncu davet edildi

Bursaspor’un genç futbolcuları Alper Adıyaman, Taha Altıkardeş ve Tuğbey Akgün, U18 Milli Takım’ın aday kadrosuna davet edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcuları, Milli Takımlar kamplarına çağrılmaya devam ediyor. Yeşilbeyazlı takımın üç ismi Alper Adıyaman, Taha Altıkardeş ve Tuğbey Akgün, U18 Milli Takımı’na davet edildi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “U18 Milli Takımımızın 1525 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Hazırlık Kampı kadrosuna Bursasporumuzdan; Alper Adıyaman, Taha Altıkardeş ve Tuğbey Akgün davet edildi. Aday kadroya davet edilen futbolcularımız, 15 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.”
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