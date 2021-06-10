Çevreci istasyonlar ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından enerji tasarrufu ve çevre projelerinin özendirilmesi maksadıyla düzenlenen 'Çevre dostu yeşil istasyon' yarışmasının kazananları belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her bir kurumun ve vatandaşın çevreye karşı görevi ve borcu olduğunu söyledi.

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt, LPG, CNG satış istasyonlarında Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması, temiz enerjinin teşviki ve enerji tasarrufu gibi çevre projelerinin arttırılması amacıyla Çevre Dostu Yeşil İstasyon Yarışması’ tertip etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesine akaryakıt istasyonları ile dinlenme tesislerini de dâhil eden Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen yarışmaya 17 ilçedeki bütün akaryakıt, LPG, CNG satış istasyonları ve dinlenme tesislerinin katılmalarına imkan sağladı. Yarışma kapsamında akaryakıt LPG CNG satış istasyonlarında, faaliyet esnasında oluşabilecek tehlikeli, elektronik ve geri dönüşebilen atıklar ile yakıt almak ve dinlenme amaçlı uğrayan yolcuların alışveriş, yemeiçme, oto yıkamayağlama, lâstikakü değişimi esnasında oluşturdukları atıkların uygun şekilde bertarafının sağlanması maksadıyla gerekli sistemin kurulup kurulmadığı değerlendirildi. Ayrıca istasyonların çevrenin korunmasına yönelik yapmış olduğu tüm çalışmalar da yarışma kapsamında ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi aşkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve akademisyenlerden oluşan Yarışma Seçici Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü seçilen işletmeler Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ödüllendirildi. Yarışma sonucunda ‘Ümit Petrol’, ‘Varlı Petrol’ ve ‘Shell Petrol Küçükbalıklı Şubesi’ne plaket ve çevre dostu bayrağı Başkan Aktaş tarafından verildi.

Çevreci yaklaşımlar ön plânda

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre Haftası münasebetiyle birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi. Şehirlerdeki nüfus artışı ve ekonominin büyümesiyle beraber enerji kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Aktaş, araçlara hizmet veren, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayan, yemeiçme ve dinlenme tesisleri olan akaryakıt istasyonlarına ihtiyacın arttığını ve bu istasyonlarda çevreci yaklaşımların ön plana çıktığını belirtti. İkinci sınıf gayrisıhhi müessese kapsamında yer alan akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırıldığını ve denetlendiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Çalışmalarını başarıyla yürüten, kurallara uyan ve kendini sürekli yenileyen işletmelerin olduğunu biliyoruz. Bursalıların da bu istasyonlardan gönül rahatlığıyla hizmet almasını arzuluyoruz. Bu konuda hassas olanların da ön plâna çıkarılmasını istiyoruz. Çevre Haftası münasebetiyle düzenlediğimiz 'Çevre dostu yeşil istasyon' yarışması kapsamında 17 ilçeden yaklaşık 380 adet akaryakıt istasyonuna duyuru yapıldı. İşletmelere sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesi, geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanması; atık piller, akü, madeni yağ, bitkisel atık yağlar, lâstik atıkları, çevre eğitimi, atık su deşarjı konuları ile; oto yıkama suyunun yeniden kullanımı, yağmur suyunun kullanımı, tasarruflu ampuller, buhar dönüşümlü akaryakıt tabancası, nitrojenli lastik şişirme saati, güneş enerjisi kullanımı gibi enerji verimliliğine yönelik konularla ilgili sorular soruldu. Mavi kapak kampanyası, ağaç dikme faaliyetleri gibi sosyal konulardaki duyarlılıkların da değerlendirildiği yarışmaya birçok istasyon başvuruda bulundu” dedi.

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