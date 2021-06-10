3 aracın karıştığı zincirleme kaza, kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 kişinin yaralandığı, 2 hafif ticari araçla motosikletin karıştığı zincirleme kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bu sabah Abdülbaki Şahin (24) yönetimindeki 16 AGC 449 plakalı hafif ticari araç, İbrahim Şenbel Sokak´a çıkan Şahan Şişman (42) yönetimindeki 16 CPV 07 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan araçlar, Erdal Recep Bayraktar yönetimindeki 16 ABC 465 motosiklete çarptı. Kazada 3 sürücü de hafif yaralandı.

Yardıma koşan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verip ambulans gelene kadar yaralılara yardımcı oldu ve oturmaları için de sandalye verdi. Gelen ambulansla yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-10 12:42:40



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