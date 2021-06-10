Yıldırım’da her mahalleye eşit hizmet gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da her mahalleye eşit hizmet gidiyor

İHA

Yıldırım’da her mahalleye eşit hizmet gidiyor

Yıldırım Belediyesi, muhtarlarla istişare ve hizmet toplantılarına devam ediyor.
Emirsultan, Karamazak, Karaağaç, Namazgâh ve Kurtoğlu mahallelerine yönelik son bölgesel toplantı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başkan yardımcıları Yaşar Elmas, Yusuf Demirok, Mehmet Ali Yazıcı, Mert Vahit Arslan, Emirsultan Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, Karamazak Mahalle Muhtarı Cevdet Bayram, Karaağaç Mahalle Muhtarı Sema Pamukçular, Namazgâh Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün ve Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik katıldı. Emirsultan, Karamazak, Karaağaç, Namazgâh ve Kurtoğlu mahallelerine yönelik hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantıda muhtarların talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Alt yapı, asfalt, park, çevre, temizlik ve asayiş gibi çeşitli konulardaki taleplerini dile getiren muhtarlar, kendilerine her türlü desteği sağlayan ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üreten Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.
Mahalle toplantılarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Oktay Yılmaz, “Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu sebeple bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikirlerini almak bizim için önemli. Muhtarlarımızın destek ve katkıları sayesinde, mahallelerimize yönelik hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla buluşup, talep ve şikâyetlerini dinliyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bölge toplantıları yapıyoruz. Bu görüşmelerde tarafımıza iletilen her talep ve öneriyi ciddiyetle ele alıyoruz. Yıldırım’da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli” ifadelerini kullandı.
Göreve geldikleri günden bu yana, Yıldırım’ın 69 mahallesine de eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım’ın en ücra köşesine kadar eşit hizmet götürüyoruz. Bugünkü toplantıda da; . Emirsultan, Karamazak, Karaağaç, Namazgâh ve Kurtoğlu mahallelerimizin muhtarları ile bir araya geldik. Başkan yardımcılarımız, mahalle başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız da burada. Muhtarlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Burada ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Bölgesel toplantılarımız önümüzdeki günlerde de sürecek. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu bitki birçok hastalığa iyi geliyor Lavantalı doğal ürünlerin birçok faydası bulunuyor
YEREL HABERLER Bu bitki birçok hastalığa iyi geliyor Lavantalı doğal ...
3 aracın karıştığı zincirleme kaza, kamerada
YEREL HABERLER 3 aracın karıştığı zincirleme kaza, kamerada
Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarını güçlendirdi
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarını ...
Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor
YEREL HABERLER Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor
(Özel) - Bursa metrosunda korku dolu anlar...Şehrin metro hattını yarım saat kilitledi Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden bir kişi elindeki bıçakla kendisini tramvayın altına attı
YEREL HABERLER (Özel) - Bursa metrosunda korku dolu anlar...Şehrin ...
Çevreci istasyonlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Çevreci istasyonlar ödüllendirildi
Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık tarihî surlara aşkını yazdı
YEREL HABERLER Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına ...
Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
Suuçtu eko turizm projesine yakın takip
YEREL HABERLER Suuçtu eko turizm projesine yakın takip
Bursa'da geceyi alevler aydınlattı Park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da geceyi alevler aydınlattı Park halindeki ...
Bursa'daki veriler Erzurum'da yedeklenecek
YEREL HABERLER Bursa'daki veriler Erzurum'da yedeklenecek
BUTTİM, elektrikli şarj istasyonuna talip
YEREL HABERLER BUTTİM, elektrikli şarj istasyonuna talip
Bulgaristan’dan gelen iş heyetinden BUSKİ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bulgaristan’dan gelen iş heyetinden BUSKİ’ye ziyaret
Uyum bozucu şemaların hayatınıza etkisini fark edin
YEREL HABERLER Uyum bozucu şemaların hayatınıza etkisini fark edin
(Özel) Humeyni’nin sürgün yıllarında Bursa’da kaldığı ev 20 milyona satılacak İran’ın eski ruhanî lideri Humeyni’nin Bursa’da kaldığı ev satılığa çıkarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Humeyni’nin sürgün yıllarında Bursa’da kaldığı ...
Bursa'da aile sağlığı merkezlerinde aşılama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bursa'da aile sağlığı merkezlerinde aşılama ...
Başkan Aydın: "Geçmiş ile geleceği birleştireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Aydın: "Geçmiş ile geleceği birleştireceğiz"
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali ...
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan sevgisi
YEREL HABERLER Bedensel engelli Emir'in Erdoğan sevgisi
Marmara Denizinde müsilaj istilasındaki sularda can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Marmara Denizinde müsilaj istilasındaki sularda can ...
Keles’i dolu vurdu
YEREL HABERLER Keles’i dolu vurdu
Bursaspor’dan U18 Milli Takımı’na üç oyuncu davet edildi
YEREL HABERLER Bursaspor’dan U18 Milli Takımı’na üç oyuncu davet ...
Kavaklı riskli binalardan temizlenecek Dündar: “Kamulaştırma çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor”
YEREL HABERLER Kavaklı riskli binalardan temizlenecek Dündar: ...
Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu