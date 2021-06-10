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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kosova Hasan Priştine Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü

İHA

Kosova Hasan Priştine Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Kosova’nın başkenti Priştine’de eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren “Hasan Priştine” Devlet Üniversitesi ile akademik ve bilimsel iş birliği protokolü imzaladı.
Hasan Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naser Sahiti, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Albulena Blakaj ve Genel Sekreter Esat Kelmendi, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni ziyaret etti. Kosova’dan gelen heyeti, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Genel Sekreter Osman Dikmen ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Şenay ağırladı. Ziyarette Kosova Kültür Koordinatörlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Üniversite yöneticilerinin karşılıklı sunumlarının ardından akademik ve bilimsel iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Kosova’daki her üniversite ile ikili işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini vurguladı. Hasan Priştine Üniversitesi’nin de bu anlamda kendileri için özel olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitemizi uluslararası alanda daha fazla tanınır hale getirmek ve akademik ilişkilerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda kültürel ve tarihi bağlarımızın bulunduğu Kosova’daki üniversiteler ile ikili görüşmeler yapıyoruz. Hasan Priştine Üniversitesi de bu üniversitelerden birisidir. Kendileri ile gerek akademik anlamda gerek öğrenci ve akademisyen değişim programları konusunda gerekse de bilimsel projelerde işbirliği yapmak için bir protokol imzalıyoruz. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
Hasan Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naser Sahiti ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kendilerine göstermiş olduğu yakınlıktan ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Toplam 17 fakülte ile eğitimöğretim çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Prof. Dr. Naser Sahiti, “Türkiye’deki üniversiteler ile akademik ve bilimsel konular üzerine ortak çalışmalar yürütmeyi ve bu belirli konularda bilimsel projeler üretmeyi hedefliyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi de bizim için çok değerli bir çalışma ortağı olacaktır. Gösterdikleri yakınlıktan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Birlikte güzel işler yapacağımıza ve uzun süreli bir işbirliği ortamı oluşturacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.
Kosovalı heyet, protokol imza töreninin ardından BUÜ Mühendislik, FenEdebiyat ve Tıp Fakültelerine inceleme ziyaretinde bulundu. Fakülte Dekanları ve yöneticiler tarafından ağırlanan Hasan Priştine Üniversitesi yetkilileri ilgili bölümleri, laboratuvarları ve Tıp Fakültesi Simülasyon ve İyi Hekimlik Uygulamaları Merkezi’ni inceleme imkânı buldu.

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