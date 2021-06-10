Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi´nde, yol kenarında park halindeki 16 FT 790 plakalı otomobilde, gece belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

2021-06-10 14:24:17



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