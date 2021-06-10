Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında, pandemi nedeniyle seyircinin alınmadığı stadın etrafındaki yüzlerce kişi, mücadeleyi balkonlarda, araçları üzerinde ve yol kenarından izledi.

BAL karşılaşmaları dün itibariyle başlarken, İnegöl ilçesinde ise Kafkasspor ile Görükle İpekspor karşılaştı. İnegöl Sanayi Sahası'nda oynanan mücadeleye pandemi nedeniyle taraftar alınmazken, vatandaşlar sahanın çevresinde mücadeleyi takip etti. Kimi taraftarlar balkonlarında, kimi taraftarlar araçlarının üzerinde, kimi vatandaşlar da yol kenarında dizilerek mücadeleyi izledi.

Karşılaşmayı ise Görükle İpekspor, 1-0'lık skor ile kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-10 14:41:40



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