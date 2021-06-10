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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti

İHA

İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti

Tarım Şehri İnegöl’de dünyanın bilinen en şifalı bitkilerinden biri olan Ekinezyanın ekimi de başladı. İnegöl Belediyesi, Tekke Mahallesinde deneme ekimi için gönüllü 3 çiftçiye 30 bin fide desteği sağladı. 7 bin metrekarelik alanda ekinezya ekimleri yapıldı. Hasadın ise 50 gün sonra başlaması hedefleniyor.
İnegöl Belediyesi, tarım adına bir yeniliği daha hayata geçirdi. Tekke kırsal mahallesi bölgesinde ağırlıklı olarak kuru tarım yapılırken, TekkeOlukman göletinin yapılmasıyla bölgede sulu tarıma geçiş başladı. Bölge çiftçilerine örnek olunması adına yeni çeşitlerin ekilişleri içinde çalışmalar yapılırken, İnegöl Belediyesi bir ilke imza attı. Tekke Mahallesinde ekinezya üretimi için çiftçilere teşvik başlattı. Ekiliş ve teknik düzeyde bölgede yapılacak tarımla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek, ekinezya bitkisinin yetiştirilmesi için uygun koşulların bulunduğu tespitleri yapıldı. Ardından Tekke Mahallesinde gönüllü 3 çiftçiye 30 bin adet ekinezya fidesi desteği sağlandı. Bölgede 7 bin metrekarelik alanda ekinezya ekimi başladı.
Dünyanın en önemli ve en iyi bilinen şifalı bitkilerinden biri olan ve bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında ciddi katkısı bulunan ekinezyanın ekimi başladı. Başkan Alper Taban, bugün AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyetle birlikte ekinezya ekimlerinin devam ettiği tarlaları ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Başkan Taban, “Bugün Tekke Mahallemizdeyiz. Çiftçilerimizle bir aradayız. Bugün burada yeni ürün yetiştirmeye gönüllü olan, arayışlar içerisinde de yeni güzellikleri burada buluşturmak isteyen çiftçilerimizle bir çalışma yaptık. Şehrimizde bir ilk olarak Ekinezya ekimini burada gerçekleştiriyoruz. Muhtarımız ve gönüllü çiftçilerimizle arazilerinde bizler fide desteği verdik onlar da ekip bakımını yaparak takip edecekler. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ziraat Odamız da ürün yetiştirme noktasında bilgileri aktaracaklar. Burada 7000 m2 alanda (7 dönüm) toplam 30 bin adet ekinezya fidesi toprakla buluştu” dedi.
İnegöl’de ilk kez ekimi yapılan ekinezya hakkında bilgiler de veren Başkan Taban, şöyle devam etti:
“Ekinezya dünyanın en önemli ve en şifalı bitkilerinden bir tanesi olduğu ifade ediliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında tedavi edici bir etkiye sahip. Dolayısıyla ilaç yapımında da kullanıldığı görülüyor. Ekinezya bitkisi yaprak, gövde, çiçek veya sadece çiçek amaçlı olarak yetiştirilmekte. Kuru olarak yaklaşık kilogramı 4050 TL arası alıcı bulmaktadır. Yaş olarak da 1520 TL gibi rakamlara satılabilmektedir. Burada da dekar başına 1012 bin TL arası gelir elde edilebileceği hesaplanmakta. Ben burada öncelikle bunu denemek isteyen çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu arazilerde vatandaşlarımız ekimi yaptı ve takibini yapacaklar. 4550 gün içinde de gelip burada hep birlikte hasadını yapmak istiyoruz. Yeni arayışlar önemli. Bununla ilgili de kişilerin istekli olması bizim için kıymetli. Biz de bu konuda yenilikçi bir bakış açısına sahibiz. İstiyoruz ki karşılıklı bu destekler fayda bulsun ve bu topraklarda en değerli ürünleri yetiştirmiş olalım. Ben yapılan çalışmanın çiftçimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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