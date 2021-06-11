Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da evinde çok sayıda uyuşturucuyla yakalanan H.Ö. (70), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi´nde H.Ö.´nün uyuşturucu madde üretip, ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler H.Ö.´nün evine dün baskın yaptı. Evde yapılan aramada, 500 gram kubar esrar, 4 bin 387 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 50 captagon uyuşturucu hap, 81 bin 740 tütün doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 12 litre kaçak içki ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö. çıkarıldığı mahkemece, `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-06-11 10:59:07



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