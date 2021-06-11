Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

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Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Yalova’nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde görülmeye devam ediyor.

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası Yalova’nın sahil şeritlerinde yoğunlaşıyor. Son olarak müsilaj tabakası Çiftlikköy ilçesinin Taşköprü beldesinin Topçular kıyılarında görüldü. Müsilaj sebebiyle deniz yüzeyi beyaza büründü. Öte yandan Yalova’da deniz salyası temizleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyeler tarafından aralıksız sürdürülüyor.

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