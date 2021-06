AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “İstanbul ve Ankara belediyeleri algı ile yönetiliyor. Algı ile gün geçirirseniz bugün başarılı gibi görülebilirsiniz. 5 yıl sonra vatandaş size ‘hangi eser ortaya koydunuz’ diye sorar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile Bursa’da ilki gerçekleştirilen istişare toplantısı yapıldı. Bursa milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra 6 büyükşehir belediye başkanı ve yöneticilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş gerçekleştirdi. Aktaş, “İstişare toplantısının ilki Bursa’da yapılıyor. Bizler için ayrı bir gurur. Tarihin, tabiatın, kültürün şehri Bursa’da sizi ağırlamak bizim için mutluluk. Her şehrin güzellikleri ayrı. Dönem dönem Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği genel yerel yönetimler başkanlarının bir araya geldiği istişare toplantıları yapıyoruz. Sorunları, sıkıntıları paylaşıyoruz. Genel merkez marifetiyle yeni formatla bölge olarak bir araya geldik. Benim ve ekibim hariç 6 büyükşehir başkan ve yöneticiler var. Şehirlerde uygulanan projeler, bunların nasıl yapıldığı gibi sorular yönetiliyor ve veriler paylaşıyoruz. Ben bugün proje detaylarına girmeyeceğim. 2004 yılında 33 yaşında belediye başkanı seçildim. 2017 Kasım ayında büyükşehir başkanı olmuş biriyim. Sağlıklı Kentler Başkanlığı görevini yürütüyorum. 20 yıldır yönetim kurulu üyeliği birlikte aktif siyasetin içindeyim. Cumhurbaşkanımızın heyecanını dinamizmini bize ve ülkeye kattıklarını başında beri izledim ve destek vermeye çalıştım. Türkiye’nin geldiği noktayı büyük bir gururla görüyoruz” dedi.

“Bursa’nın ilk kardeş şehri Darmstadt şehridir. Bursa’da da önemli caddelerinden biridir. Kardeş şehir ilişkisi kurduğumuzda yıl 197172 yıllarda Bursa nüfusu 400 bin. Bugün Bursa 8 kat büyümüş. Darmstadt yüzde 1314 büyümüş. Hızlı büyüme ve sanayileşmenin getirdiği sorunlar var. Biz biliyoruz ki 27 Mart 1994 tarihinde yerel yönetimlerde kırılma oldu. Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı oldu. Bizim partimizin davamızın bu manadaki yerel yönetimlerin alt yapısı oluştu. Genel Başkan Yardımcılığını yapan Mehmet Özhaseki gibi bu şehirlere örnek olmuş Bursa’dan Gaziantep, Kocaeli, Ankara, İstanbul’da iyi işler yapmış örnek olmuş büyüklerimizde var. Kendilerine teşekkür ediyorum” diyen Aktaş, “O tarihte sadece belediyelerin çöp toplayan değil sosyal yönünde var olduğunu bütün Türkiye’ye göstermiştir. O dönemin ekibi artık hayatlara dokunan hayatın her aşamada varlığı hissettiren yerel yönetim anlayışı oldu” diye konuştu.

Bursa’da hızlı büyümeden ve sanayileşmesinden olumlu payını alırken bir miktar olumsuz pay da aldığını dile getiren Aktaş, “İmar ve ulaşımla ilgili sorunlar ortaya çıktı. Bunlar hissediliyor. Bizler esnaf, yöneticiler, STK, muhtarlar, vatandaşlarla 17 ilçede 11 bin kişi ile algı ve beklentileri için istişare toplantısı yaptık. Gerekenlerin yapılması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

“Büyükşehir belediyeleri her kesime hizmet veriyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Efkan Ala da kısa konuşmasında, “Büyükşehir belediye başkanlığı sistemi bizim yönetim hayatımızda yeni diyebiliriz. O bakımdan çok önem arz ediyor. Bu sistem ile büyükşehir belediyelerimiz her alandan sorumlu. Kırsaldan, şehir merkezine hizmet ediyor. Aynı zamanda tarımdan sanayiye her çevreye hizmet veriyor. Hizmet sektörüne hizmet veriyor. O bakımdan bu tecrübe paylaşımlarını yaptığımız toplantılar çok büyük önem arz ediyor” sözlerine yer verdi.

“Alinur Aktaş, heyecan taşıyor, elinden geleni yapıyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş heyecan taşıyor, elinden geleni şehri için yapıyor. Bizde yakında izliyor ve tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakan arkadaşlar başkana yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Genel merkez olarak toplantının amacı istişaredir. Belediye başkanlarının bir okulu yok. Belediye başkanı toplumun kendi içinden seçtiği ve emin sıfatı taşıyan sağduyu insanlardır. Para, insan, personel yönetimini, mekan zaman, algı, kriz yönetimini bilen insanlardır. Her şeyin derinlemesine bilen uzman biri değildir. Bu konuda en önemli şey istişaredir” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız ‘gönül belediyeciliğinin’ altını çiziyor

Türk siyasetindeki dönüm noktalarını anlatan Özhaseki, belediyecilik içinde bu yılın 1994 olduğunu belirtti. AK Parti belediyelerinin ayrım yapmadan vatandaşa her alanda yardım ettiğini vurgulayan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız ‘gönül belediyeciliğinin’ altını çiziyor. Bizim siyasetimiz bunun üzerine kurulu. İnsanların duasını almak zorundayız. Bu kavramların hepsinin uygulayarak yapan parti AK Parti’dir. Bizi zorlayan, belediyecilik yapan var da, biz bunları ondan mı çıkartıyoruz? Hayır, karşımızda bizi zorlayan kimse yok. İlk olarak AK Parti 204 yılında yerel seçimlere girdi yüzde 40 oy aldık. Ondan sonra hep bu civarda oylar aldık. Milletimiz bize son yerel seçimlerde ihtar da verdi onları da aldık. Gerekeni yapmak için çalışıyoruz” dedi.

“2 yıldır sessizce izledik”

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin algı ile yönetildiğini iddia eden Özhaseki, “Bir algı belediyeciliği başladı. Ankara ve İstanbul için söylüyorum. CHP’li belediyeler için söylüyorum ve bazı belediye başkanlarını ayrı tutuyorum. Biz 2 yıldır sessizce izledik ve o arkadaşların taş üstüne taş koymadılar. Ama algı operasyonu yapılıyor. İstanbul’da ve Ankara’da dedikleri ‘Meclis bizi çalıştırmıyor. Onlarda bizi engelliyor’ Gerçeklik böyle değil. 1 ay önceki rakamları açıklıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde 2 yıl boyunca ret edilen teklif sayısı yüzde 2’dir. Belediye AK Parti’yken CHP’li meclis üyelerinin yüzde 30’una ret etmişlerdir” diye konuştu.

Belediye meclislerinde yüzde 97’si kabul edildi

Aynı şekilde “Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde gelen tekliflerin yüzde 97’si AK Partili meclis üyeleri tarafından kabul edilmiştir. Yüzde 3 ret edilmiştir. Mecliste hiçbir şekilde gelen olumlu işi arkadaşlarımız engellemiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu yöndedir. ‘Bizi çalıştırmadıkları için borçlanmaya izin veriyorlar, iş yapamıyoruz’ diyorlar. 25 yıllık AK Parti döneminde İstanbul’da borç 23 milyar liradır. Bu arkadaşların getirdikleri 2 yılda borçlanma teklifi 19 buçuk milyar liradır. Şu an İstanbul Belediyesinin aldığı borçlanma yetkisi her yıl için 10 milyar civarındadır. Ne kadar kullandılar, kullanacaklar bilmiyorum. Ankara’da bu rakam 3 milyar liradır. Bizim arkadaşlarımız meclislerde şehrin menfaatine karalara ‘evet’ diyor. Algı ile gün geçirirseniz bugün başarılı gibi görülebilirsiniz. 5 yıl sonra vatandaş size ‘hangi eser ortaya koydunuz’ diye sorar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.