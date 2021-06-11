Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik 10 ay önce başlatılan operasyonlarda tutuklanan 7 şahsın ardından yürütülen operasyonların devamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 101 bin 807 adet hap, 16 kilo 507 gram esrar, 100 gram sentetik kannabinoid, 30 gram metamfetamin, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 31 bin lira nakit para ile bir miktar döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sporcu ve kulüp idarecilerine korona muafiyeti
YEREL HABERLER Sporcu ve kulüp idarecilerine korona muafiyeti
Özhaseki: “İstanbul ve Ankara belediyeleri algı ile yönetiliyor”
YEREL HABERLER Özhaseki: “İstanbul ve Ankara belediyeleri algı ile ...
Kütüphane açık erişim sistemi 1 milyon kullanıcıya ulaştı
YEREL HABERLER Kütüphane açık erişim sistemi 1 milyon kullanıcıya ...
Egemen Güven, Frutti Extra Bursaspor’da
YEREL HABERLER Egemen Güven, Frutti Extra Bursaspor’da
Yeni kasaplar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Yeni kasaplar sertifikalarını aldı
Depresyon şişmanlatıyor
YEREL HABERLER Depresyon şişmanlatıyor
Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor
Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı
YEREL HABERLER Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı
BAL-GÖÇ’ten sandık çağrısı
YEREL HABERLER BAL-GÖÇ’ten sandık çağrısı
Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama/ Ek ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
(Özel) Salya akınıyla ilgili ilginç iddia...Adalar Bölgesi'ndeki fay hatları araştırılsın Marmara’daki balıkçılardan salya ile ilgili fay hattı uyarısı: "Deniz salyaları deniz anasının erimiş halidir, önemli olan deniz analarını eriten sebebi bulmak" "Adalar Bölgesi'ndeki fay hatları incelenmeli"
YEREL HABERLER (Özel) Salya akınıyla ilgili ilginç iddia...Adalar ...
Bursaspor taraftarı Milli Takımı Roma'da destekliyor
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı Milli Takımı Roma'da destekliyor
Çıktığı baskülü kıran canavar, ikinci el otomobil fiyatına satışta Kurbanlık boğayı gören korkudan kaçıyor
YEREL HABERLER Çıktığı baskülü kıran canavar, ikinci el otomobil ...
Marmara denizine akan Nilüfer Çayı'nda korkutan görüntü Sanayi atıklarını taşıyan çay simsiyah şekilde denize dökülüyor Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar: "Yanlış avlanmadan dolayı deniz eko sisteminin tahrip edilmesiyle müsilajın tetiklendiğini söyleyebiliriz" "Organik madde yükü fazla olan atık suları denize bıraktığınızda bu canlılar azot ve fosforu tüketiyor ve hızla büyüyorlar. Büyürken de suyun oksijenini kullanıyorlar"
YEREL HABERLER Marmara denizine akan Nilüfer Çayı'nda korkutan ...
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı Dur ihtarına uymayan sürücüyü yakalayan ekip, alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak ...
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
YEREL HABERLER Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; ...
Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler’le yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler’le yeniden anlaştı
Anne ve babasına kötü davranan kardeşini öldüren sanığa 17,5 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Anne ve babasına kötü davranan kardeşini öldüren ...
Komisyon üyeleri Yenişehir’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Komisyon üyeleri Yenişehir’de incelemelerde bulundu
Gürsu’ya yeni spor alanları kazandırılıyor
YEREL HABERLER Gürsu’ya yeni spor alanları kazandırılıyor
İntihar için raylara atladı, vatmanın dikkati sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER İntihar için raylara atladı, vatmanın dikkati ...
İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti
YEREL HABERLER İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti