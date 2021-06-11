Frutti Extra Bursaspor, Egemen Güven'i kadrosuna kattı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Egemen Güven´i transfer etti.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ve Ömer Tutku Al´ın ardından kadrosuna Egemen Güven´i de renklerine bağladı. Transferle ilgili Bursaspor´dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2,09 boyundaki 1996 doğumlu pivot Egemen Güven ile anlaşmaya vardı" denildi. Kariyerinde Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Afyon Bld. formaları giyen milli oyuncu, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası´nın en değerli oyuncusu seçildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-06-11 13:18:10



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