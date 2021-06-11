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Mehmet Özhaseki: Gece gündüz çalışıp üreteceğiz

DHA

Mehmet Özhaseki: Gece gündüz çalışıp üreteceğiz


Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına gelmesinin, yerel yönetimlerde dönüm noktası olduğunu belirtti. Özhaseki, "Kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz, gece gündüz çalışıp üreteceğiz. Bunun hakkını vermeye çalıştık" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki´nin katılımıyla, Bursa´da yapıldı. Toplantıya Özhaseki´nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, milletvekilleri, Balıkesir, Bursa, Denizli, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Sakarya büyükşehir belediye başkanları ile bürokratlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk toplantının Bursa´da gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise büyükşehir belediye başkanlığı sistemine değinerek, "Büyükşehir belediye başkanlığı sistemi, çok önem arz ediyor. Bu yönetim sisteminin başarılı olduğunu görüyoruz. Büyükşehir, kentin her alanından, her sektöründen sorumlu" dedi. İstişare toplantılarında deneyimlerini paylaştıklarını kaydeden Ala, "Tecrübe edilmiş bir hadiseden bilgi edinmek, bilgi edinebilmenin en iyi yoludur" diye konuştu.
`ÖNEMLİ OLAN GÜZEL ÖRNEKLERİ KENDİ ŞEHRİNE TAŞIMAKTIR´
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, "Buradaki toplantımızın amacı istişare. Belediye başkanlarının tabii ki bir okulu yok, belediye başkanı, toplumun kendi içinden seçtiği, sağduyu sahibi bir insandır. Yöneticidir. Birçok disiplini bilmek durumundadır; para yönetimini, insan yönetimini, mekan, zaman, algı yönetimini, kriz yönetimini bilen bir insandır. Her şeyi derinlemesine bilen uzmanlaşmış biri değildir, toplumun temiz niteliği taşıyan sağduyulu bir insandır. Bana göre en önemli şey konuşmaktır; görerek, ders çıkarmak önemlidir. Güzel örnekleri, kendi şehrine taşımaktır. Dün Muş´taydım. Toplantılar yaptık, emin olun 30 yıldır bu işlerin içinde olmama rağmen kendime göre ders çıkardığım, öğrendiğim konular olmuştur. İstişare esastır, bu amaçla bir aradayız. Bir taraftan Bursa´daki hizmetleri göreceğiz, diğer taraftan ortak sorunları konuşacağız. Önümüzdeki günlerde çıkmasını istediğimiz kanunları görüşeceğiz" şeklinde konuştu.
`1994 YILI İLE BİRLİKTE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ DÖNEMİ BAŞLADI´
Türk siyasetinde dönüm noktalarının bulunduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu;
"1946 yılı dönüm noktasıdır, çok partili sisteme geçiştir. Belediyecilik ve yerel yönetimler alanında da 1994 yılı tarihe damga vurmuştur. Öncesine ait belediyecilik anlayışına baktığımız zaman kör bir ideolojik kamplaşmanın içinde olduğumuzu görürüz. Hizmet belediyeciliği düşünülmez, herkes yerlerini kendi personeliyle doldurmaya çalışır. Şehirlerin hali perişandır, çöp dağlarının patladığını hepimiz biliriz. 1994 yılı ile birlikte Cumhurbaşkanımız, İstanbul´da; biz de Anadolu´da `biz hizmet edeceğiz´ sözlerini hep tekrarladık. Kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz, gece gündüz çalışıp üreteceğiz, bunun hakkını vermeye çalıştık. Yeni dönem başlamış oldu; 1994 yılı ile birlikte hizmet belediyeciliği. Sonrasında buna biz sosyal belediyeciliği de ekledik. Vatandaşımıza sahip çıktık, o günkü hükümetlerin yapamadığını biz yapmaya çalıştık. O günlerde en çok muhalefet eden de CHP´li belediyelerdi. Millete niye aş veriyorsunuz diye bir CHP anlayışı vardı, Allah´tan 25 sene sonra doğruyu buldular, bu sevindirici bir hadise. Sonra iktidar olduğumuzda adeta vites büyüttük. Marka şehirler de büyümeye başladı. İstanbul´da, Ankara´da durmadan aynı lafı söylüyorlar, meclis bizi çalıştırmıyor. Meclis onların deyimiyle AKP´lilerin elinde, onlar da bizi engelliyor. Gerçeklik böyle değil. Size açıklıyorum; İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nde 2 yıl boyunca nerdeyse ortalama her bir belediyeden 100-150 kadar teklif gelmiş mecliste, 2 bin 179 teklifi arkadaşlar yüzde 98´ini kabul etmişler. Reddedilen dosya sayısı yüzde 2. Neyi reddetmiş peki bizimkiler? Büyükçekmece´de yeşil alanın üzerine kütle koymak için teklif getirmişler, bizimkiler bir dakika diyorlar, yaptırmayız. Yaptırmadıkları da bu. Daha önceki dönemde AK Parti iktidarı vardı İstanbul´da, CHP´li meclis üyeleri ne yapmışlar? Getirdiğimiz tekliflerin yüzde 30´unu reddetmişler, bizim reddettiğimiz rakam sadece yüzde 2. Yani meclis çalıştırılıyor mu çalıştırılmıyor mu bunun en güzel cevabı. Ankara´da gelen tekliflerin yüzde 97´sini kabul etmiş arkadaşlar. Mecliste hiçbir şekilde gelen olumlu, milletin menfaatine işi arkadaşlarımız engellemiyorlar, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu yönde, bizim de genel merkez olarak arkadaşlarımıza tavsiyemiz her zaman bu yönde olmuştur."
Bugün birçok kentte, Avrupa´nın kentleriyle yarışacak projeler ortaya koymaya başladıklarını söyleyen Özhaseki, Bursa´da da birçok Avrupa şehrinde olmayan tesislerin bulunduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL, Semih ŞAHİN
2021-06-11 13:24:35

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