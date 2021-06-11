Bursa'da 5 ayda 28 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti Türkiye çapında meydana gelen trafik kazalarında ise 717 kişi öldü

Kuralları hiçe sayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. 2021’in ilk 5 ayında meydana gelen 135 bin 900 trafik kazasında 717 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 846 kişi yaralandı. Bursa'da ise 28 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 885 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2021 yılı Ocak Mayıs dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Mayıs ayında ülke genelinde meydana gelen 26 bin 534 kazada 179 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise 135 bin 900 trafik kazasında 717 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 846 kişi yaralandı. Yılın ilk 5 aylık döneminde meydana gelen yaklaşık 58 bin 56 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 5 bin 88 kazaya yayalar, bin 692 kazaya araç kusurları, 259 kazaya yol ve 800 kazaya ise yolcu kusurları davetiye çıkardı.

Yılın ilk 5 ayındaki kazalardan bin 643’ü kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 582 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. 2021'in Ocak Mayıs dönemindeki 661 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 279 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu.

Bursa'da 5 ayda 28 kişi öldü

Resmi verilere göre, Artvin, Kars, Ardahan, Karabük, Bayburt ve Muş’ta yılın ilk 5 ayında ölümlü kaza yaşanmadı. Aynı dönemde Ankara'da 32, Bursa'da 28, İstanbul'da 38 ve İzmir'de 42 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2021'in ilk 5 ayında 2 bin 36 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 4 bin 525 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa'da trafik kazalarında yaralanan 2 bin 885 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Öte yandan 5 aylık dönemde ülke genelinde 6 milyon 726 bin 716 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Ocak Mayıs döneminde alkol alıp direksiyona geçen 40 bin 796 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 532 bin 775 araç ise trafikten men edildi.

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