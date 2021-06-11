Başarılı öğrenci 14 bin projeyi geride bırakarak Bursa’nın iftihar kaynağı oldu

Ayşegül Aydemir, ‘Mustafakemalpaşa’nın Unutulan Tarihî Çeşmeleri’ adlı projesiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Lise Öğrencileri Proje Yarışması’nın finalinde üçüncü oldu.

TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda değerlendirmeler tamamlandı. Bursa’dan 3 okulun dereceye girdiği yarışmada, Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşegül Aydemir, ‘Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihî Çeşmeleri’ isimli projesi ile tarihkültürel miras alanında üçüncü olma başarısı gösterdi.

Başarılı öğrenci ,danışmanlığını aynı okulda tarih öğretmeni olan Fatma Şen’in yaptığı proje ile önce bölge birincisi, ulusal finalde ise üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa’da yaptıkları bilimsel taramalarda 1200 civarında çeşme tespit eden proje yürütücüleri, bu çeşmelerden kitabesi olan ve tarihî çeşme niteliğinde görülen 8 tanesi üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Çeşmelerin kültürel mirasa dâhil edilip literatürde yerlerini almaları, bakım, onarımlarının yapılması için gerekli teşebbüsler başlatıldı.

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