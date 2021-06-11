Bursalı Ressam hayatını kaybetti

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Bursa'da tarihi Balibey Han'ın sanatkarlarından Ressam Yaşar Kutlu 74 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 yıldır sağlık sıkıntısı yaşayan 3 çocuk babası Yaşar Kutlu tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Çizdiği tarihi Bursa resimleriyle bilinen Kutlu; cuma namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ressam Yaşar Kutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Bursa ziyaretinde kendi çizdiği resmi hediye etmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ressam Yaşar Kutlu'nun vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayınladı.

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