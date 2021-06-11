Bursa'da 16 kilo esrar ile 101 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ve 101 bin 807 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 10 ay önce düzenlediği operasyonda 7 kişi tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekeye üye olduğu öne sürülen 6 şüpheliye daha ulaştı. Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.E., Ş.G., A.A., O.S., S.A. ve A.L.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 16 kilo esrar, 101 bin 807 uyuşturucu hap, 100 gram bonzai, 300 gram metamfetamin, 5 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin liraya da el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-06-11 15:13:37
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