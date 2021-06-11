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Fetih Müzesi’nde 3. Murad dönemi Osmangazi’de fetih coşkusu sürüyor Akademisyenler 3. Murad dönemindeki Bursa’yı anlattı

İHA

Fetih Müzesi’nde 3. Murad dönemi Osmangazi’de fetih coşkusu sürüyor Akademisyenler 3. Murad dönemindeki Bursa’yı anlattı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi tertip edilen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde “Minyatür Eserlerde Sultan 3. Murad ve Divan Sergisi” ile “3. Murad Dönemi Sempozyumu” gerçekleştirildi.
Osmangazi Belediyesi, 17 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ve Nisan ayı boyunca Bursa’ya bayram havası yaşattığı ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nde bu yıl korona virüs salgını sebebiyle fetih yürüyüşü, köy kınası ve düğünü, Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, rahvan atları yarışı gibi alışılagelmiş faaliyetlere ara verdi. Bu yıl şenliklerde pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirdiği Minyatür Eserlerde Sultan 3. Murad ve Divan Sergisi ile 3. Murad Dönemi Sempozyumu ile fetih coşkusunu Bursalılara yaşattı.
Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı işbirliğinde oluşturulan Minyatür Eserlerde Sultan 3. Murad ve Divan Sergisi’nde, çeşitli kütüphane ve müze koleksiyonlarında bulunan Sultan 3. Murad devrine ait eserlerin dijital görüntülerinden oluşturulan 80 eser yer alıyor. Sergi, edebî, tarihî eserlerde yaşayan tezhip ve minyatürlerimizin kültürel mirasımızdaki yerini gözler önüne seriyor.
Serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ni geçen yıl korona virüs salgını sebebiyle düzenleyemedik. Bu yıl ise diğer yıllardan farklı olarak pandemi kuralları çerçevesinde düzenlediğimiz faaliyetler ile vatandaşlarımız fetih coşkusunu yaşatıyoruz. Bu yılki etkinliklerimiz daha çok sergi açılışları ve sempozyumlar şeklinde oldu. Bugün açılışını yaptığımız Minyatür Eserlerde Sultan 3. Murad ve Divan Sergisi ile 3. Murad Dönemi Sempozyumu, şenliklerin en önemli ayağı. Sergilerimiz ve sempozyumlarımız devam edecek. Normalleşme süreci ile birlikte kültürel etkinliklerimizi arttıracağız. Düzenlediğimiz sempozyumların en önemli noktası da, ele alınan ve aktarılan birbirinden önemli konular ile bilgileri kitap hâline getiriyor olmamız. Bu kitaplar, geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe taşıma adına önem taşıyor. Bizleri yalnız bırakmayan değerli akademisyenlerimize ve hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Genç Boyacı da, “Böyle önemli bir mekanda böyle güzel bir sergiyi vatandaşlarımızla buluşturuyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu sergi, ata yadigarı eserlerimizin tezhip, minyatür açısından ne kadar muhteşem olduğunu gözler önüne sermektedir” diye konuştu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, konuşmaların ardından Melek Genç Boyacı’ya plaket takdim etti.
Minyatür Eserlerde Sultan 3. Murad ve Divan Sergisi’ni gezerek eserleri inceleyen Başkan Dündar, daha sonra Sultan 3. Murad Dönemi Sempozyumu’na katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Başkan Dündar, “Birbirinden kıymetli sergilerin yanı sıra çeşitli sempozyumlara ev sahipliği yapıyoruz. Bugün, ilk sempozyumumuzda ‘Sultan 3. Murad Dönemi ve Bursa’ konusunu ele alıyoruz. Sahip olduğumuz kültürel zenginliği daha yakından tanıma fırsatı buluyor, bu toplantılarda ortaya çıkan sunumları kitaplaştırarak bilim dünyasına kazandırıyoruz” dedi.
Bunun yanı sıra Başkan Dündar, önümüzdeki günlerde ‘Uluslararası Orhon Kitâbeleri ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu’ ile ‘9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’ düzenleyeceklerini söyledi.
Sempozyumun açılış paneli, Prof. Dr. Cafer Çiftçi başkanlığında gerçekleşti. Prof. Dr. Mehmet İpşirli ‘Sultan 3. Murad Devrinin İlim ve Kültür Hayatı’, Prof. Dr. Nevin Özkan ‘3. Murad Dönemine İlişkin Modena ve Padova Şehirlerindeki Bazı Arşiv Belgeleri’, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise ‘Sultan 3. Murad Döneminde Celâlî Olaylarının Ayak Sesleri’ konularında bilgiler verdi.
Fetih Müzesi’nin Osmangazi ve Orhangazi salonlarında iki gün sürecek sempozyumda birbirinden değerli akademisyenler, 3. Murad Dönemi ve Bursa konusunda tebliğler sunacak.

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