Seyitoğlu: "Mevsimlik işçiler bizim misafirimizdir"

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çalışan mevsimlik işçilerle bir araya gelen Kaymakam Suat Seyitoğlu, işçilerin meselelerini dinledi. Kaymakam Seyitoğlu, “Devletimiz ilçemize çalışmaya gelen mevsimlik işçilerimiz için her türlü tedbiri almıştır” dedi.

Bu yıl Yenişehir’e çalışmaya gelen 5 bin mevsimlik işçi, Menteşe, Çayırlı Karasıl Çeltikçi ve merkezinde kurulan çadırlarda yaşıyor. Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, “Türkiye’nin önemli tarım ovalarına sahip olan ilçemizde yetiştirilen kaliteli ürünler ülkemiz ve dünya pazarına ulaşıyor. Her yıl memleketimizin dört bir yanından ilçemize gelen mevsimlik işçilerimizi misafir ediyoruz. Onlarla bir araya gelerek beklentilerini gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Buraya gelen işçilerimiz devletimizin misafiridir. İşçi kardeşlerimize kolaylıklar diledik” diye konuştu.

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