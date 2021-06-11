Motosiklet otoban girişinde bariyerlere çarptı

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GebzeOrhangaziİzmir otoyolunda bir motosiklet virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin arkasına savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında GebzeOrhangaziİzmir otoyolunun Gemlik kavşağında meydana geldi. Bahadır Bostan (22) idaresindeki 34 GL 6380 plakalı motosiklet, Bursa istikametine dönüşteki viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan motosiklet savruldu. Motosiklet sürücüsü Bahadır Bostan çarpmanın şiddeti ile bariyerlerin arkasına savruldu. Kazayı fark eden diğer araç sürücüleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen genç motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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