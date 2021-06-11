DASKUT’tan deprem standı

DASKUT Doğal Âfet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği, Mustafakemalpaşa Belediyesi iş birliği ile açtığı stantla, deprem ve âfet durumuna karşı bilgilendirme çalışmaları yaptı.
Adnan Menderes Meydanı’nda DASKUT Temsilcisi Serap Bağatur’un ev sahipliği yaptığı standa DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli ve Genel Sekreter Dündar Şirin de eşlik etti.
DASKUT standını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar da Serap Bağatur’dan bilgi alarak, DASKUT yönetimine desteklerinin süreceğini belirtti. DASKUT Temsilcisi Serap Bağatur, stand kurmaktaki maksadın derneğe yeni üyeler kazandırmak olduğunu belirterek, “Derneğimizin ve faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak, yöre halkına âfetlere karşı alınacak tedbirleri anlatarak muhtemel bir deprem ve âfet durumuna karşı hazırlıklı olabilmeleri konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.