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Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa'da yavru ayıyı biberonla besledi

DHA

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa'da yavru ayıyı biberonla besledi


Alper TÜYDEŞ/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanı ve Ovakorusu Ayı Barınağı´nı ziyaret eden oyuncu Aslıhan Gürbüz, öksüz kalan ayı yavrusunun beslenmesine yardımcı oldu. Yavru ayı 'Dolunay'ı biberonla süt içirirken çekindiği fotoğraf ve videoları sosyal medyadan da paylaşan Gürbüz´ün oldukça mutlu göründüğü o anlar binlerce kişi tarafından izlendi.
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, geçtiğimiz günlerde Bursa´nın Karacabey ilçesinin doğal güzellerini keşfetmek için doğa turu gerçekleştirdi. Annesi Sevim ve kardeşi Ayhan Gürbüz ile birlikte ilk olarak Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ovakorusu Ayı Barınağı´na giden oyuncu, burada bir ay önce vatandaşlar tarafından Sakarya´da bulunan ve öksüz kaldığı için barınağa getirilen yavru ayı `Dolunay´ı ziyaret etti. Oyiuncu Aslıhan Gürbüz, görevliler gözetiminde yavru ayıyı biberonla beslerken, DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bu hayvanlara kucak açtığı için teşekkürlerini iletti.
'HER BULDUĞUNUZ YAVRUYU SAHİPSİZ SANMAYIN'
Aslıhan Gürbüz yaptığı açıklamada, "Bazen insanlar iyi niyetli olarak doğada yalnız başına buldukları bir hayvanı hemen oradan alarak yetkililere teslim etmeye çalışıyor. Bu her ne kadar iyi bir amaçla yapılsa da çoğu kez annesi tarafından bilinçli bir şekilde bırakılan yavrunun doğadan insanlar yüzünden kopmasına neden oluyor. Yaban hayatında hiç bir ebeveyn yavrusunu kaybetmez. Lütfen her bulduğunuz yavruyu sahipsiz sanmayalım ve onun gerçekten öksüz olduğuna emin olalım. Çünkü genelde anneleri birkaç saat içerisinde yeniden o bölgeye gelerek yavrularını sesinden veya kokusundan bulabiliyor" diyerek yaban hayatına karşı daha dikkatli olmaya dikkat çekti.
Yavru ayıya biberonla süt içirirken çekindiği fotoğraf ve videoları sosyal medyadan da paylaşan Gürbüz´ün o anları binlerce kişi tarafından izlendi.
KARACABEY LONGOZU´NA HAYRAN KALDI
Gürbüz ailesinin bir sonraki durağı Karacabey Longoz Ormanı oldu. Özellikle bu aylarda çiçek açan ve yaban lavantası olarak da bilinen karabaş otları İLe nilüfer çiçeklerine hayran kalan oyuncu, bol bol fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Neslihan Gürbüz temizlik yapmayı da ihmal etmedi. Eline aldığı poşetle tek tek yere atılan çöpleri toplayan oyuncu, "İnsanlar bu yerlerin kıymetini bilmiyorlar. Kaçıncı devirde yaşıyoruz, dünya olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz hepsi ortada. Ama hala böyle yerlere çöp atabilen, pisliğini bırakabilen insanlar var. Cennet gibi yer böyle bir yere bunu nasıl atabiliyorlar aklıma almıyor" diye konuştu.
Ailesiyle birlikte subasar ormanlarında kayıkla kısa bir tur da yapan ünlü oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda doğanın güzelliklerine dikkat çekerek kıymetinin bilinmesi temennisinde bulundu. Karacabey Belediyesi ve doğa koruma ekiplerine de ayrıca teşekkür etti.DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Karacabey Alper TÜYDEŞ
2021-06-11 18:32:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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