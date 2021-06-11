Kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen polis ve 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın trafik kazası sonucu çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru ile 2 arkadaşı tutuklandı.

Olay geçtiğimiz akşam merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T. ve T.A., Millet Mahallesi'nde trafik kazası nedeniyle tartıştıkları İ.C.A'yı (24), yanlarına başka bir kentte görevli polis memuru O.D'yi de alarak aramaya başladı. Bir süre sonra karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada O.D, kendisine silah çektiği ileri sürülen İ.C.A'yı tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaralı İ.C.A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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