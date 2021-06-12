Ürün bollaştı, pazarın ateşi düştü

Bursa'da pazarlarda fiyatlar ürünlerin bollaşmasıyla birlikte yüzde 50 ucuzladı.

Geçtiğimiz günlere kadar pazarda yüksek olan meyve ve sebze fiyatları havaların ısınması ve ürünlerin bollaşmasıyla birlikte ucuzladı. Pazarda ürünlerin ucuzlamasını fırsat bilen vatandaşlar bol bol alışveriş yaptı. Reyhan pazarında domates 3 lira, salatalık 2 lira 50 kuruş, 7 tane mısır 10 lira, taze fasulye 5 lira, araka 5 lira, kiraz 5 ila 20 lira arasında değişiyor. Kayısı 6 liradan satılıyor. Önümüzdeki günlerde tarlada ürünlerin bollaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Fiyatların düştüğünü ifade eden pazarcılar, "Ürünler bollaşınca pazarda fiyatlar yüzde 50 oranında düştü. Fiyatların ucuzlaması vatandaşları memnun etti. Önümüzdeki günlerde tarladan yerli ürünlerin çıkmasıyla birlikte fiyatlar daha düşer" dedi.

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