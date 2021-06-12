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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Kulübü, borç rakamlarını açıkladı

İHA

Bursaspor Kulübü, borç rakamlarını açıkladı

TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor Kulübü, resmi internet sayfasından Transfere Engel Futbol Ailesi Borçları, Lisansa Engel Futbol Ailesi Borçları ve de Yargılama Aşamasındaki Futbol Aile Borçlarını açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “5 Haziran Cumartesi günü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu görevi devralan Yönetim Kurulumuz Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler; devraldıkları tarih itibari ile kulübün Transfere Engel Futbol Ailesi Borçları, Lisansa Engel Futbol Ailesi Borçları ve de Yargılama Aşamasındaki Futbol Aile Borçlarını şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna açıkladı.” Buna göre Bursaspor’un genel toplamda Euro bazında 7 milyon 840 bin, Dolar bazında 556 bin, CHF 566 bin, Türk Lirası olarak da 8 milyon 249 bin 628 TL borcu bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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