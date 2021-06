İnegöl’de 230 kilometre yol açılıyor

İnegöl Belediyesi, bahar aylarıyla beraber tarım faaliyetlerinin başladığı kırsal mahallelerde tarlalara ulaşımda kullanılan arazi yolarının temizlik ve genişletme çalışmalarına başladı. 16 kırsal mahallede 230 kilometre yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Her yıl bahar aylarında kırsal mahallelerde tarım faaliyetlerinin başlamasıyla tarlalara ulaşımı sağlayan yollarda temizleme ve genişletme çalışması gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu yıl da 16 kırsal mahallede 230 kilometre arazi yolunu açmak için çalışmalara başladı. Bayramşah Mahallesi’nde 10 kilometrelik arazi yolunda devam eden çalışmaları, Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle beraber mahalle sakinlerinin katılımıyla sahada inceleme yapan Başkan Taban, çalışmalarla ilgili açıklamalarda da bulundu. Taban, “Burada arazi yollarıyla ilgili araçlarımız çalışıyor. Vatandaşlarımızın ekim yaptığı alanlara rahatlıkla ulaşabilmesi için her yıl düzenli olarak yapılan arazi yollarını iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aslında bir hedefimiz de bunları kalıcı hale getirmek. Her yıl aynı çalışmayı yapmaktansa arazi yüzeyindeki iyileştirmeleri yaparak bunu daha kalıcı hale getirerek arazi yollarının açık tutulmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Bayramşah Mahallesi’nde 10 kilometrelik bir alanda arazi yolları açma çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Taban, “Yaklaşık 16 köyümüzde de toplamda 230 kilometrelik arazi yolları açma çalışmaları devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Burada önemli olan zamanında bu işlemleri yapabilmek. Vatandaşımızın ihtiyacı olduğu dönemde yolların ulaşıma açılması. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de AK Parti İlçe Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla çalışmaları yerinde görmek istedik” açıklamalarında bulundu.

