Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne ‘Eren’ rehberlik edecek

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin sanal rehberinin ismi ‘Eren’ oldu. Müzenin sanal kahramanına Eren ismi verilirken, Bursa’nın erenler şehri olmasının yanı sıra Trabzon Maçka’da şehit edilen genç Eren Bülbül de düşünüldü.

Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olmasının yanı sıra farklı etkinlikleriyle de ilgi odağı oluyor. Açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçiye kapılarını açan Fetih Müzesi, yeni bir uygulamaya imza attı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi uygulamasını telefonuna indiren vatandaşlar, müzede belirli noktalarda yer alan panolardaki görseli okuttuklarında sanal rehberlerine ulaşabilecek. Müzenin sanal ziyaretine rehberlik edecek çizgi kahramanın ismi ise sosyal medya üzerinden yapılan anketle belirlendi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği anket sonrası yapılan değerlendirmede, Panorama 1326 Bursa’nın sanal rehberine ‘Eren’ isminin verilmesi kararlaştırıldı. Müzenin yeni kahramanı olan ‘Eren’ isminde çok önemli iki anlamı da taşıyor.

Bursa’nın Erenlerinden, Eren Bülbül’e

Sanal gezinin animasyonunda minik Eren, ziyaretçilere şu şekilde seslendi: “Merhaba; ben, Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar, Molla Fenari, Somuncu Baba, Emir Sultan, velhasıl geçmiş ve günümüz erenler diyarı Bursa’yı, sevgiyle, aşkla, kardeşlikle yoğuran her bir gönül sultanının yüreklere nakşedildiği, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemizin yeni sanal rehberi: EREN. Bu topraklar için şehit düşmüş şühedayı anarak, 'İyiki Varsın Eren' diye tüm Türkiye’nin şehadetine şahitlik ettiği şehidimizin adını taşıyarak sizlere rehberlik edecek olmak gurur veriyor bana”

Akıllı telefonlardan “AR Panorama 1326” uygulamasını indirdikten sonra Fetih Müzesi’nde belirlenen noktalarda yer alan panolardaki görsel okutulduğunda, minik “Eren” tarihi yolculukta konuklarına rehberlik edecek.

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