Üreten gençlere ‘Yıldırım’ destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üreten gençlere ‘Yıldırım’ destek

İHA

Üreten gençlere ‘Yıldırım’ destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Alternatif Enerjili Taşıtlar Topluluğu üyesi gençlerle buluştu. Kendi üretimleri olan ‘Hacıwatt’ elektrikli otomobili ile TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Yıldırım’ı temsil edecek olan genç mucitlerle yakından ilgilenen Başkan Oktay Yılmaz, çalışmaları hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “İki ayrı kampüsüyle bir üniversite şehri olan Yıldırım’ı; eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında da geliştirecek projeleri hayata geçirerek, gençlerimiz için daha cazip bir kente dönüştürmeye çalışıyoruz. Kütüphaneler, çalışma salonları, kültür merkezleri, spor alanları ile gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken, bilim ve teknolojiyi de unutmuyoruz. Şehrimizin yüz akı Bursa Teknik Üniversitesi ile bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bursa Teknik Üniversitesi’nin ürettiği projeler ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine önemli katkı sağladığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bugün misafir ettiğimiz genç kardeşlerimiz BTÜ Alternatif Enerjili Taşıtlar Topluluğu üyesi. İnşallah ürettikleri ‘Hacıwatt’ isimli elektrikli açlarıyla TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Yıldırım’ı temsil edecekler. Başarılı olacaklarından şüphem yok. Üreten, çalışan, alın teri döken tüm gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi tebrik ediyor, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendilerine tam destek vereceğimizi belirtmek istiyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek
Yaralı Baykuş'u ölümden kurtardılar
YEREL HABERLER Yaralı Baykuş'u ölümden kurtardılar
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne ‘Eren’ rehberlik edecek
YEREL HABERLER Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne ‘Eren’ rehberlik ...
Yalova’da kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Yalova’da kaçak alkol operasyonu
Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı Operasyonu' Uçakla Marmara'daki deniz salyasını görüntüleyen Safa Gönen: ''Herşeyi devletten beklemeyin. Hep birlikte teknelerimizle çatı operasyonu yaparsak bu sorunu çözebiliriz''
YEREL HABERLER Marmara'da görülen deniz salyasına çare: 'Çatı ...
11 Temmuz’da Bulgaristan’da oy kullanacaklar korona virüs aşısı olabilecek
YEREL HABERLER 11 Temmuz’da Bulgaristan’da oy kullanacaklar korona ...
Mali müşavirler 32'inci yıllarını kutladı
YEREL HABERLER Mali müşavirler 32'inci yıllarını kutladı
Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği
YEREL HABERLER Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği
İnegöl’de 230 kilometre yol açılıyor
YEREL HABERLER İnegöl’de 230 kilometre yol açılıyor
Bursaspor Kulübü'nde yeni yönetim, transfere engel borçları açıkladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü'nde yeni yönetim, transfere engel ...
4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi
YEREL HABERLER 4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi
Büyükşehir belediye başkanları Muradiye Külliyesi'ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Büyükşehir belediye başkanları Muradiye Külliyesi'ne ...
Dünyanın konuştuğu projeye Bursalı firma çözüm oldu
YEREL HABERLER Dünyanın konuştuğu projeye Bursalı firma çözüm oldu
Tekstilde gümrük sıkıntısı BTSO’nun girişimleriyle çözüldü
YEREL HABERLER Tekstilde gümrük sıkıntısı BTSO’nun girişimleriyle ...
Tekstilde gümrük sorunu BTSO’nun girişimleriyle çözüldü
YEREL HABERLER Tekstilde gümrük sorunu BTSO’nun girişimleriyle ...
Nilüfer ile Fransa arasında kültürel işbirliği
YEREL HABERLER Nilüfer ile Fransa arasında kültürel işbirliği
Yargıtay'dan emsal karar Geç teslim edilen bagaja manevi tazminat Bagajı unutuldu, tatili kabusa döndü Geç teslim edilen valize 9 sene sonra tazminat
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar Geç teslim edilen bagaja ...
Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
YEREL HABERLER Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar ...
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Çağrımızın yanıt bulmasından memnunuz"
YEREL HABERLER DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Çağrımızın yanıt ...
Islak mayo hastalıklara davetiye çıkartıyor
YEREL HABERLER Islak mayo hastalıklara davetiye çıkartıyor
Sanat atölyelerinde yaz dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Sanat atölyelerinde yaz dönemi başlıyor
4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
YEREL HABERLER 4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek ...
Bursaspor Kulübü, borç rakamlarını açıkladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, borç rakamlarını açıkladı
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
YEREL HABERLER Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi