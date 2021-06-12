Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- MARMARA Denizi´nde görülen müsilaj, dağıldıktan 2 hafta sonra rüzgar ve dalgalar nedeniyle Gemlik Körfezi´ni yeniden kapladı.

Marmara Denizi´nin büyük bölümünde etkili olan, 'deniz salyası' da denilen müsilaj, Gemlik Körfezi´nde tekrar görüldü. Körfezde, 2 hafta önce dağılan müsilaj, rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden özellikle kıyıları kapladı. İskeleden başlayarak, kıyı bölgelerinde görülen müsilaja körfez açıklarında da rastlanıldı. Ekipler ise temizleme çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-06-12 17:43:37



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