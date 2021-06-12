Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, önlem almaya çalıştı.
Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Mesken mahallelerinde sağanak nedeniyle, bazı sokaklarda su taşkınları oluştu. Haziran ayında yağan dolu nedeniyle, pek çok vatandaş da araçlarının üzerine kartonlar koyarak önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-06-12 20:47:07
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