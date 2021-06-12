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Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

DHA

Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, önlem almaya çalıştı.
Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Mesken mahallelerinde sağanak nedeniyle, bazı sokaklarda su taşkınları oluştu. Haziran ayında yağan dolu nedeniyle, pek çok vatandaş da araçlarının üzerine kartonlar koyarak önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-06-12 20:47:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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