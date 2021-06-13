(Özel) Eski eşi yeni eşle kıyaslamak boşanma sebebi Eski eşinin fotoğraflarını ortalık yerde tutan kadını Yargıtay haksız buldu

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşi başkalarıyla kıyaslamanın boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, ölen eşin fotoğraflarını sürekli görünür yerde tutmayı ve yeni eşle kıyas yapmayı boşanma sebebi saydı.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davacıdavalı kadının davasının kabulü, davalıdavacı erkeğin davasının reddine karar vererek tarafların boşanmalarına hükmetti. Kararı davalıkarşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararla birlikte eşi başkalarıyla kıyaslama boşanma sebebi sayılacak. Kararda şöyle denildi:

"Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, davacıdavalı kadının da eşini ölen eski eşi ile sürekli kıyaslayarak hakaret edip, aşağıladığı, eski eşine ait fotoğrafları evde görünür yerlerde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Bu halde kadının da kusurlu davranışlarıyla taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalıdavacı erkek de dava açmakta haklıdır. Davalıdavacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

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