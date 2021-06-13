Kalplerini çantalarında taşıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalplerini çantalarında taşıyorlar

DHA

Kalplerini çantalarında taşıyorlar


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN-Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)TÜRKİYE'de  yaklaşık 500 kişi, yapay kalple yaşıyor. Yapay kalp nakli olanlar, ana cihazın çalışabilmesi için bataryaların bulunduğu çantayla geziyor. Hayatlarını ellerindeki çantaya sığdıran yapay kalplilerin en büyük korkusu, cihazlarını kaybetmek.
Türkiye´de yapay kalp takılan yaklaşık 500 kişi, göğüs kafeslerine yerleştirilen yapay kalbin çalışması için gerekli enerjiyi çantadaki pillerden sağlanıyor. Hayatlarını ellerindeki çantaya sığdıran yapay kalpliler, kalp cihazı çalışmadığı zaman hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Bursa´nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´ndan emekli olan Hasan Sağlam´a (64), 5 yıl önce kalp yetmezliği tanısı kondu. 6 ay uygulanan tedavilere yanıt vermeyen Sağlam´a Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´nde yapay kalp takıldı. Sağlam, 4,5 yıldır içinde yapay kalp cihazı parçalarının bulunduğu çantayla yaşıyor. İki kez çantasını kapkaççıların çalmaya çalıştığını belirten Sağlam, "Bu çanta bizim hayatımız" dedi.
Yıldırım ilçesinde yaşayan Sadık Şen ise 2017 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Şen'e yapılan ameliyatla yapay kalp takıldı. 4 yıldır yapay kalple yaşayan Sadık Şen, kalp nakli için sıraya girdi. Ancak Şen ailesinin evinde Şubat ayında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatte kontrol altına aldığı yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yapay kalp cihazının yedek bataryaları da küle döndü. Yangının ardından çantasındaki bataryanın 2 saatlik şarjının kaldığının ortaya çıkması üzerine Akdeniz Üniversitesi'ne yetiştirilme şansı bulunmayan Şen, ambulansa alınıp, polis eskortu eşliğinde İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastaneye girdiği anda bataryaların uyarı verdiğini dile getiren Sadık Şen, "Hastane bahçesine geldiğimde bataryanın şarjı bitti" dedi.
'BU CİHAZ BENDEN BİR PARÇA GİBİ'
Hayatlarının zor olduğunu belirten Sadık Şen, "Günübirlik yaşamayı öğreniyoruz, elimizdeki yapay kalbimizle günlük hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Tabii ki sıkıntıları bitmiyor. Sonuçta makineyle yaşayan bir insanım. Elimde kalbim var. Bunu da çalıştıran bir şarj cihazı var. Ben kalp nakli bekliyorum. Bütün herkese ricamız bu olur. Organ bağışından kimse bir şey kaybetmez ama yapılan bağışlar bizim gibi hastaların dertlerine derman olur. Korkusuz anımız olmuyor. Hayatımız makinede olduğu için korkuyorum. Bu cihaz benden bir parça gibi oldu. Onunla bağdaşmaya çalışıyoruz. Yapay kalple yaşayan insanlar ölüme bir nefes daha yakındır. Biz zaten buna razıyız. İkinci bir hayatı yaşıyor gibiyim. Kredi gibi bir şey" diye konuştu.
'HAYATIM ÇANTADA'
Cihazının çalındığını da belirten Şen, "Hırsızlar yakalandı, cezalarını aldı. İyi ki yakalandılar da benim hayatım tekrar geri alındı. İnsan her şeyi satın alabiliyor ama hayatı satın alamıyor. Giden yıllar gittiği zaman geri zor geliyor. Elimizdeki canın, kalbin, sağlığın kıymetini bilmemiz lazım. En büyük varlık sağlık. Bu cihazı istesem de bir yere bırakamıyorum. Çünkü direkt kalbime bağlı. Her olduğum yerde tereddütle yaşıyorum. Hayatım çantada. Aldığım nefes çantada. Benim çantam gittiği zaman hayatım gidiyor, ömrüm gidiyor. Diğer dostlarımızın kalbi içeride, benimki dışarıda. Zor hayatlar ama yaşamaya çalışıyoruz" dedi.
'BU CİHAZ BİZİM HAYATIMIZ'
İki kez çantasının kapkaççılar tarafından çalınmak istediğini belirten Hasan Sağlam, "Çevredeki iş yerlerine girerek, cihazımın çalınmasını engelledim. Kapkaççıların bilmesi lazım. Bu çok değerli bir şey değil. Bu cihaz bizim hayatımız, hayatımız söz konusu. Yanlışlıkla bir insanın hayatını karartmalarına gerek yok. Elektriğe bağlı cihazla yaşıyoruz. Yatmaya yakın bütün kontrollerimizi yapıp ondan sonra rahat bir uykuya geçiyorum. Günde en az 2,5 litre su tüketiyor, 3 kilometre de yürüyüş yapıyorum. Konuşamayan, yazı ile derdini anlatan Hasan gitti, bugün yani koşabilecek bir Hasan´a kadar bu şekilde geldik" diye konuştu.
'ONLARI YAPAY KALPLERİ HAYATTA TUTUYOR'
Kardiyalog Prof. Dr. Hasan Arı, "Onları hayatta tutan şey yapay kalpleridir. Yapay kalp cihazı çalışmadığı zaman hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Onun için günlük hayatını idame ettirmenin dışında olabildiğince cihazların fonksiyonunun sürekli devam edebilmesi için sürekli kontrollerini devam ettirmeleri gerekir. Hastalar bu pillerini kaybederse veya piller biterse cihaz çalışmayacağı için hayatlarını kaybedebilirler. Cihazla ilgili bir problem yaşadıkları zaman en yakın kalp merkezine başvurmaları gerekiyor. Bu durumda hasta değerlendirilir, yapılması gereken acil müdahale yapılır. Daha sonra gerek görülüyorsa başka servise nakli sağlanır" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN-Hasan BOZBEY
2021-06-13 12:14:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sebze ve meyve atıklarından üretilen gübre yerli tohumlarda kullanılıyor
YEREL HABERLER Sebze ve meyve atıklarından üretilen gübre yerli ...
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan nikah Demirören ve Şeker ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Siyaset ve iş dünyasını buluşturan nikah Demirören ve ...
Başkan Alinur Aktaş, ULUTEK teknoloji sahnesine konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Alinur Aktaş, ULUTEK teknoloji sahnesine konuk ...
Kabuğunu kıran BUTTİM’in istihdama katkısı artacak
YEREL HABERLER Kabuğunu kıran BUTTİM’in istihdama katkısı artacak
Başkan Taban'dan öğrencilere sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Taban'dan öğrencilere sürpriz ziyaret
(Özel) Eski eşi yeni eşle kıyaslamak boşanma sebebi Eski eşinin fotoğraflarını ortalık yerde tutan kadını Yargıtay haksız buldu
YEREL HABERLER (Özel) Eski eşi yeni eşle kıyaslamak boşanma ...
Sebze ve meyve atıklarından üretilen gübre yerli tohumlarda kullanılıyor
YEREL HABERLER Sebze ve meyve atıklarından üretilen gübre yerli ...
Güreşleri kaybetti, kurbanda bıçak altına yatacak Güreşçi deve kurbanda alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Güreşleri kaybetti, kurbanda bıçak altına ...
Bekir Can Kara, TECO Karacabey Belediyespor'da
YEREL HABERLER Bekir Can Kara, TECO Karacabey Belediyespor'da
(Özel) 20 günlük işçi patronun kredi kartlarından 5 bin ve nakit 8 bin lirayı alıp kayıplara karıştı Çalıştığı çay ocağından kredi kartı ve paraları alıp kayıplara karıştı Şüphelinin kaçtığı anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) 20 günlük işçi patronun kredi kartlarından 5 ...
Bursaspor U19 Takımı Play-Off’ları garantiledi
YEREL HABERLER Bursaspor U19 Takımı Play-Off’ları garantiledi
Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı Bursa’da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu
YEREL HABERLER Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka ...
Bursa'da aşırı hız kazası: 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da aşırı hız kazası: 3 ağır yaralı
Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
YEREL HABERLER Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Polis ekipleri alkollü sürücüye dakikalarca dil döktü
YEREL HABERLER Polis ekipleri alkollü sürücüye dakikalarca dil döktü
Karacabey’deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Karacabey’deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
CHP Milletvekili Erkan Aydın: “Sanayi atıkları Marmara Denizi’ni kirletiyor”
YEREL HABERLER CHP Milletvekili Erkan Aydın: “Sanayi atıkları ...
Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)
YEREL HABERLER Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)
Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti İş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti İş yerlerini ...
Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da eş zamanlı operasyonlarla 15 firari yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da eş zamanlı operasyonlarla 15 firari ...
Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde
YEREL HABERLER Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde
Çuvalların altına saklanan şahıs böyle yakalandı Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çuvalların altına saklanan şahıs böyle ...
Kargaların saldırısında yaralanan baykuş koruma altında
YEREL HABERLER Kargaların saldırısında yaralanan baykuş koruma ...