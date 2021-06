Fransa Büyükelçisi Magro: “GUHEM müthiş bir vizyon örneği”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2013 yılında ortaya koyduğu vizyonla kente kazandırdığı Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, “GUHEM, müthiş bir vizyon örneği. Bu merkeze gereken her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

BTSO öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçen GUHEM, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Bilim ve Akademik İşbirliği Ataşesi Dr. Martin Godon, Fransa Ankara Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı JeanJacques Victor, Fransa’nın Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak ile İstanbul Fransız Kültür Merkezi Müdürü Christian Schnell’i ağırladı. Heyeti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir ile GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu karşıladı. İnceleme gezisinin ardından GUHEM özelinde işbirliği imkanlarının değerlendirildiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyada büyük bir rekabet alanına dönüşen uzay ve havacılık çalışmalarında Bursa’da gerekli altyapının kurulması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve gençlerin uzay ve havacılık teknolojilerinin de içinde bulunduğu kilit alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla 2013 yılında Gökmen Projesi’ni başlattıklarını söyledi. Otomotiv, makine ve tekstil sektörlerinde güçlü üretim kabiliyetine sahip firmaları savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi BASDEC’i kurduklarını ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile URGE projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Burkay, “Genç neslimizin gelecek hedeflerinde uzay ve havacılık hayallerine pencere açılabilmesi misyonuyla da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni kentimize kazandırdık. Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olan GUHEM’de modern bir fiziki altyapı oluşturmak için her türlü yatırımı yaptık. Şimdi burayı en faydalı ve verimli şekilde işletebilmeyi hedefliyoruz” dedi.

Fransa’nın uzay ve havacılık alanında çok önemli tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Burkay, GUHEM’de ülkenin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini aktardı. “Ortak eylem planları hazırlayarak iş birliği süreçlerimizi hızlandırabiliriz” diyen Burkay, “Özellikle eğitim faaliyetleri konusunda Fransa’dan destek bekliyoruz. Thales, Airbus gibi firmaları da merkezimizde görmek istiyoruz. GUHEM’de şu anda 160’tan fazla sergi ve düzenek bulunuyor. Bu sayıyı da en kısa sürede artırmayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri ve yakın işbirliği için Sayın Büyükelçi’ye şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Fransa Büyükelçisi Magro ise, Türkiye ve Fransa arasında güçlü bir işbirliği olduğunu söyledi. Bursa’nın iki ülke arasındaki işbirliğinde büyük bir rol oynadığını belirten Büyükelçi Magro, “Bursa bizim için çok önemli bir şehir. Özellikle otomotiv sektöründe Fransız firmalarımızın burada çok sayıda yatırımı bulunuyor. Peugeot ve Fiat birleşmesiyle Bursa’nın önemi bizim için daha da artmış oldu” dedi.

Bursa ve Fransa arasındaki otomotiv sektöründeki sürdürülen güçlü ilişkileri uzay ve havacılık alanlarına da taşımayı istediklerini belirten Magro, “Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi oldukça etkileyici bir proje. Çok yönlü bir yapısı var. Müthiş bir vizyon örneği. GUHEM, uzay ve havacılık alanlarında Bursa’yı Türkiye’nin merkezi konumuna taşıyacaktır. Buraya gereken her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

GUHEM ziyareti esnasında çekilen bir fotoğrafını Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevde bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet’e gönderen Büyükelçi Magro, astronotu GUHEM’e davet etti.

Öte yandan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı için Bursa’ya gelen milletvekilleri ve Balıkesir, Denizli, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanları da BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte GUHEM’i inceledi.

